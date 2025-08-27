Умер олимпийский чемпион по плаванию Юрий Присекин

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 45 0

Ему было 63 года.

Олимпийский чемпион по плаванию Юрий Присекин умер в возрасте 63 лет

Фото: ВКонтакте/Министерство спорта Самарской области/minsport63

В возрасте 63 лет умер олимпийский чемпион по плаванию Юрий Присекин. Информация появилась на сайте Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

«24 августа 2025 года на 63-м году жизни скончался выдающийся советский пловец, олимпийский чемпион 1980 года, заслуженный мастер спорта СССР Юрий Иванович Присекин», — сказано в сообщении.

Причины смерти неизвестны. Присекин завоевал золотую медаль в эстафете 4×200 метров вольным стилем. И это при том, что в финальном заплыве он не участвовал. Являлся неоднократным чемпионом СССР в эстафетах в 1981 и 1982 годах, а в 1979 году выиграл Кубок Европы.

Присекин — легенда отечественного плавания. После завершения спортивной карьеры он руководил Центром олимпийской подготовки в Самаре и внес существенный вклад в развитие спорта в РФ.

Родился Присекин в 1961 году в селе Двуречки в Липецкой области. Стал известен, представляя на соревнованиях по плаванию город Мирный в Архангельской области и Куйбышев — ныне Самару. Туда Юрий был направлен по распределению после окончания института физкультуры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что прославленный жокей коня Секретариата и рекордсмен Рон Теркотт умер в 84 года.

Умер олимпийский чемпион по плаванию Юрий Присекин
