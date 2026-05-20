Россия и Китай выступили против создания аналога НАТО в Азии

Россия и Китай считают недопустимым расширение военного присутствия НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В совместном заявлении Москва и Пекин предупредили, что создание азиатского аналога альянса не способствует укреплению безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Действия, направленные на расширение присутствия Организации Североатлантического договора в АТР и создание ее азиатского аналога, в том числе на базе таких механизмов, как АУКУС, не совместимы с задачами укрепления регионального мира и безопасности», — говорится в документе.

Против чего выступили Москва и Пекин

Стороны заявили, что развитие блоковых коалиций в АТР может подрывать сложившуюся систему регионального сотрудничества. Россия и Китай также выступили против попыток разрушить архитектуру взаимодействия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

В заявлении подчеркивается, что безопасность в регионе должна строиться не через военные блоки, а с учетом интересов всех стран.

Что такое АУКУС

АУКУС — партнерство Австралии, Великобритании и США в сфере безопасности. Одним из ключевых направлений соглашения стало сотрудничество по созданию для Австралии флота атомных подводных лодок.

Москва и Пекин ранее неоднократно критиковали подобные форматы, считая их фактором усиления напряженности в регионе.

На фоне чего сделано заявление

Совместное заявление было опубликовано по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине.

Во время встречи стороны также подтвердили приверженность самостоятельной внешней политике и заявили о готовности развивать стратегическое взаимодействие. Путин отметил, что Россия и Китай действуют в тесной связке и играют стабилизирующую роль на мировой арене.

