Россия и Китай выступили против создания аналога НАТО в Азии

Безопасность в регионе должна строиться не через военные блоки, а с учетом интересов всех стран.
Фото: © РИА Новости/Владимир Смирнов
Россия и Китай считают недопустимым расширение военного присутствия НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В совместном заявлении Москва и Пекин предупредили, что создание азиатского аналога альянса не способствует укреплению безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Действия, направленные на расширение присутствия Организации Североатлантического договора в АТР и создание ее азиатского аналога, в том числе на базе таких механизмов, как АУКУС, не совместимы с задачами укрепления регионального мира и безопасности», — говорится в документе.
Против чего выступили Москва и Пекин
Стороны заявили, что развитие блоковых коалиций в АТР может подрывать сложившуюся систему регионального сотрудничества. Россия и Китай также выступили против попыток разрушить архитектуру взаимодействия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
В заявлении подчеркивается, что безопасность в регионе должна строиться не через военные блоки, а с учетом интересов всех стран.
Что такое АУКУС
АУКУС — партнерство Австралии, Великобритании и США в сфере безопасности. Одним из ключевых направлений соглашения стало сотрудничество по созданию для Австралии флота атомных подводных лодок.
Москва и Пекин ранее неоднократно критиковали подобные форматы, считая их фактором усиления напряженности в регионе.
На фоне чего сделано заявление
Совместное заявление было опубликовано по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине.
Во время встречи стороны также подтвердили приверженность самостоятельной внешней политике и заявили о готовности развивать стратегическое взаимодействие. Путин отметил, что Россия и Китай действуют в тесной связке и играют стабилизирующую роль на мировой арене.
