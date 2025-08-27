Агент украинской разведки готовил атаку на аэродром в Энгельсе

Эфирная новость 12 0

Диверсию предотвратили сотрудники ФСБ.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сотрудники ФСБ задержали агента украинской разведки. По заданию куратора, он планировал атаку на военный аэродром в Энгельсе.

Чтобы не попасть под подозрение, фигурант использовал для связи два телефона. Следуя указаниям, диверсант отправился из Волгограда в Саратовскую область, где должен был установить оборудование для запуска ударных дронов.

Завершить свой замысел злоумышленник не успел. Фигурант заключен под стражу, в ближайшее время его ждет скамья подсудимых и длительный срок в тюрьме.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.44
-0.09 93.34
-0.03
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2...

Последние новости

19:50
Агент украинской разведки готовил атаку на аэродром в Энгельсе
19:35
Иностранных туристов в России стало больше на 18%
19:20
Перебьетесь: власти Молдавии открыли всего два избирательных участка в РФ
19:05
Власти Киргизии запустили дрон с тепловизором к палатке Наговициной
18:50
Строгий режим: трех генералов полиции из Петербурга признали виновными в коррупции
18:35
Фильм «Красный шелк» получил в КНР печать дракона — право на показ без ограничений

Сейчас читают

Сентябрь 2026 года: украинское урегулирование наложится на думскую кампанию
Шоу-биз за неделю: Киркоров свалился с пьедестала, Панин* снова разделся, а Королева «всплыла» в Майами
Сложности Рыбам, Девам, Стрельцам, Близнецам: что принесет коридор затмений 7 — 21 сентября 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025