Агент украинской разведки готовил атаку на аэродром в Энгельсе
Диверсию предотвратили сотрудники ФСБ.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Сотрудники ФСБ задержали агента украинской разведки. По заданию куратора, он планировал атаку на военный аэродром в Энгельсе.
Чтобы не попасть под подозрение, фигурант использовал для связи два телефона. Следуя указаниям, диверсант отправился из Волгограда в Саратовскую область, где должен был установить оборудование для запуска ударных дронов.
Завершить свой замысел злоумышленник не успел. Фигурант заключен под стражу, в ближайшее время его ждет скамья подсудимых и длительный срок в тюрьме.
