Над Ленинградской областью уничтожили 50 БПЛА

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 170 0

Силы ПВО продолжают работу по ликвидации дронов.

Атака ВСУ на Ленинградскую область 3 июня — что известно

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

За прошедшую ночь силы ПВО в Ленинградской области сбили 50 украинских беспилотников. Об этом на своем канале в мессенджере «МАКС» сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Над территорией Ленинградской области сбито 50 БПЛА. Боевая работа продолжается», — написал губернатор.

При этом он не уточнил, есть ли разрушения и пострадавшие в результате налета дронов ВСУ.

Дрозденко сегодня ночью объявил о введении на территории области режима беспилотной опасности. Кроме того, глава региона предупредил о возможных перебоях с мобильным интернетом.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

Киевский режим сегодня ночью подверг атаке ряд других регионов России. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 14 беспилотников были сбиты на подлете к столице с начала суток. В Брянской области после падения частей БПЛА во двор жилого дома ранения получил ребенок. Кроме того, несколько объектов повреждены в Мичуринске Тамбовской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
3 июн
Силы ПВО России за ночь сбили 354 украинских беспилотника
3 июн
Семь человек погибли и 11 пострадали в результате атаки БПЛА на автобус в ДНР
3 июн
Дроны ВСУ повредили жилой дом в Мичуринске
3 июн
В Брянской области упавшие обломки БПЛА нанесли травму ребенку
2 июн
Житель ДНР погиб и еще шестеро пострадали из-за атак ударных дронов ВСУ
2 июн
Сбито два летевших в сторону Москвы беспилотника ВСУ
2 июн
ВСУ пытались атаковать торговый центр в Брянске
2 июн
Представители Красного Креста посетили Старобельск после удара ВСУ по колледжу
2 июн
Силы ПВО за ночь уничтожили 148 украинских беспилотников над Россией
2 июн
На Ильском НПЗ начался пожар в результате атаки дронов ВСУ
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
72.56
1.01 84.61
-1.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:14
«Квартира ради нее — будет рожать»: для кого Шура купил новую квартиру
8:13
Силы ПВО России за ночь сбили 354 украинских беспилотника
8:00
Дмитриев заявил о росте интереса зарубежных партнеров к сотрудничеству с Россией
7:45
Официальная работа и самозанятость: когда можно совмещать, а когда нельзя
7:39
Над Ленинградской областью уничтожили 50 БПЛА
7:30
Шок-история солиста «Иванушек»: почему Кирилл Андреев не пьет уже 25 лет

Сейчас читают

От Бразилии до Кабо-Верде: кто из РПЛ сыграет на чемпионате мира — 2026
Российские дроноводы уничтожили укрытие боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Новые находки: археологи раскрывают тайны Помпей спустя две тысячи лет
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео