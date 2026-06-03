Над Ленинградской областью уничтожили 50 БПЛА

За прошедшую ночь силы ПВО в Ленинградской области сбили 50 украинских беспилотников. Об этом на своем канале в мессенджере «МАКС» сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Над территорией Ленинградской области сбито 50 БПЛА. Боевая работа продолжается», — написал губернатор.

При этом он не уточнил, есть ли разрушения и пострадавшие в результате налета дронов ВСУ.

Дрозденко сегодня ночью объявил о введении на территории области режима беспилотной опасности. Кроме того, глава региона предупредил о возможных перебоях с мобильным интернетом.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

Киевский режим сегодня ночью подверг атаке ряд других регионов России. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 14 беспилотников были сбиты на подлете к столице с начала суток. В Брянской области после падения частей БПЛА во двор жилого дома ранения получил ребенок. Кроме того, несколько объектов повреждены в Мичуринске Тамбовской области.

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