Не стоит торопить события: китайский гороскоп на неделю с 1 по 7 сентября

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 1 по 7 сентября от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Неделя с днем потери, полнолунием и Лунным затмением закручивает нас в астрологическом вихре. Накал страстей, эмоциональные бури — постарайтесь бережно относиться к своим эмоциям и эмоциям своих близких.

Проявляйте дипломатичность и постарайтесь эту неделю разгрузить от шумных и важных событий и мероприятий. Используйте четверг для важных дел, остальные дни больше подходят для спокойной размеренной жизни.

Понедельник, 1 сентября 2025 года

День Водного петуха

Из-за звезды «Призрака девяти земель» день считается негативным. Он идеален для уборки и очищения. Хорошо в такой день проводить расхламление, держать пост, садиться на диету и избавляться от дурных привычек.

Не прибавляет позитива и счастливая, на первый взгляд, структура «Слияние небесной единицы». Она нейтрализуется плохими звездами и счастья принести не может. Поэтому от такого первого сентября больших деловых и личных прорывов ждать не приходится. Остается просто наслаждаться общей праздничной атмосферой дня знаний и стараться чаще улыбаться, распространяя радость вокруг.

Совет: не стоит торопить события, так как поспешные действия могут привести к неудачам и задержкам в достижении целей.

Вторник, 2 сентября 2025 года

День Деревянной собаки

Снова негативные звезды нейтрализуют все позитивные эффекты от хороших созвездий. С одной стороны, счастливые «Небесный вор» и «Небесное богатство», а с другой — печально известные «Красный феникс», «Абордажный крюк» и «Свирепый тигр» — как банда плохих ребят — наполняют день своими пакостями. Остерегайтесь сплетен, берегите здоровье, внимательно следите за выполнением всех правил и законов, чтобы не налететь на штрафы и юридические неприятности.

В энергиях дня может быть вязкость и стагнация. Если возникнут конфликты, лучше отступать или действовать консервативно. Да и структура «Врата земли встречают Духа» дает несчастливые события, которые выливаются в болезни, опасности и заговоры.

Совет: сейчас нужно воздержаться от новых начинаний, сосредоточиться на внутреннем развитии и укреплении семейных связей.

Среда, 3 сентября 2025 года

День Деревянной свиньи

День разрушителя не дает поддержки созиданию. В такой день хорошо от чего-то избавляться, ссориться раз и навсегда, стирать что-то из своей жизни. Здесь оказывается негативное созвездие «Пернатого змея» — если пытаться что-то создать или шумно с почестями запустить в такой день, есть риск поплатиться несчастными случаями, травмами или вмешательством маленьких людей в ваши дела. Этот день, с другой стороны, хорош для духовной работы, медитаций и тихой рутины.

Совет: важно сохранять внутреннюю гармонию и не поддаваться на излишнюю расточительность, при этом щедрость и альтруизм будут вознаграждены, а небольшие потери обернутся будущими приобретениями.

Четверг, 4 сентября 2025 года

День Огненной крысы

День собирает счастливые звезды и процветающую Ци. Желтый охват и красный сандал делают этот день отличным для начала капитальных ремонтов, свадьбы, открытия бизнеса, начала путешествия, переезда в новый дом, земляных работ, и... похоронных церемоний.

Активность в этот день поднимет позитивные энергии для вас и ваших детей. А структура «Птица стремится в пещеру» сулит легкое течение дел. Это прекрасно и для дел, в которых требуется проявить творческий подход, создать произведение искусства, написать красивую презентацию, статью или научную работу.

Совет: основное послание заключается в необходимости умеренности и осознанности в потреблении всего — пищи, информации, эмоций, а также в важности правильного выбора источников «питания».

Пятница, 5 сентября 2025 года

День Огненного быка

Собирает все самые плохие звезды. Древние мастера рекомендуют избегать важных дел, запусков, встреч в такой день, поскольку избыточная активность приведет к проблемам со здоровьем и финансовым потерям. Допустимо сегодня начинать учиться, планировать, проводить приятные дружеские встречи, не возлагая на них больших надежд.

Немного сглаживает негативный прогноз красивая структура «Небесного процветания» — но она в большей степени про успешно сданные экзамены и успешную работу с документами.

Совет: успех достигается через умение адаптироваться к изменениям, готовность учиться у других и способность отпускать устаревшие убеждения ради нового понимания и развития.

Суббота, 6 сентября 2025 года

День Каменного тигра

Складывается в полное огненное «Наказание неблагодарности» — сочетание, которое способствует авариям, травмам, опасным ситуациям на дорогах, скандалам и поножовщине. Если в вашей карте есть тигр, обезьяна и змея или хотя бы два из этих зверушек, то будьте осторожнее в этот день.

К тому же, в этот день складывается сочетание потери — все инициативы этого дня будут пустыми и безрезультатными. В такое время лучше заниматься будничными процессами, очищением, расхламлением, мягкими спокойными и хорошо знакомыми процессами без рывков и импульсивных обещаний и поступков.

Совет: необходимо разумно использовать ресурсы. Важно не только получать блага, но и уметь их накапливать, не поддаваясь безрассудным тратам.

Воскресенье, 7 сентября 2025 года

День Земляного кролика

Очень специфический день с лунным затмением. Он рискует быть раскаленным с точки зрения эмоций, но поддаваться им нельзя ни в коем случае. Полная фаза начинается в 20:30 по московскому времени, а пиковая фаза придется на 21:12 в знаке Рыбы по западной и стоянке Всадник по китайской системе созвездий — неблагоприятное созвездие.

Эта конструкция погружает нас в коридор затмений, который завершится солнечным затмением 21 сентября — яркой кульминационной датой, которая практически совпадает с равноденствием.

Лунное затмение считается временем неблагоприятным. Оно вскрывает все душевные раны, способствует выяснению отношений. По китайским поверьям, это время черной магии. Лучше в этот день оставаться в покое, приводить в порядок свои мысли, заниматься простыми и понятными делами. В мыслях и чувствах может быть спутанность из-за структуры «Змея входит в земные сети и пустоты».

Совет: важно научиться соразмерять свои желания и возможности, устанавливать разумные границы во всех сферах жизни.

