«Оскотинивание киевского режима»: Захарова об ударе ВСУ по колледжу в ЛНР
В российском МИД связали реакцию Киева на атаку в Старобельске с моральной деградацией украинских властей.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Захарова назвала удар ВСУ по Старобельску маркером «оскотинивания» Киева
Реакция украинских властей на удар ВСУ по колледжу в Старобельске Луганской Народной Республики, где, по данным российской стороны, находились дети, демонстрирует степень «оскотинивания» киевского режима. Об этом 5-tv.ru заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«На самом деле, оскотинивание Киевского режима дошло до той стадии, когда <…> ликуют от убийства детей и не скрывают этого», — сказала она.
В пятницу, 22 мая, беспилотники ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. В момент происшествия в помещениях учреждения находились 86 человек. В результате удара погибли шесть человек.
В МИД РФ отметили, что речь идет о целенаправленных действиях против гражданского населения, которые сравнили с практиками нацистского периода. Там заявили, что в момент удара в здании находились исключительно гражданские лица, не имеющие отношения к боевым действиям, а рядом отсутствовали военные объекты.
Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по общежитию. Оно состоится 22 мая в 22:00. Москва намерена вынести обсуждение случившегося на международный уровень.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 22 мая
- Путин обсудил с членами Совбеза атаку ВСУ на колледж в ЛНР
- 22 мая
- В ЛНР ввели режим ЧС после удара ВСУ по колледжу в Старобельске
- 22 мая
- Захарова заявила о начале информирования мирового сообщества об ударе в ЛНР
- 22 мая
- В ООН осудили удар ВСУ по колледжу в ЛНР
- 22 мая
- «В рубашке родился»: студент атакованного колледжа пролетел несколько этажей
- 22 мая
- Путин призвал ВСУ не выполнять преступных приказов киевских властей
- 22 мая
- Путин поручил Минобороны представить предложения после удара ВСУ по Старобельску
- 22 мая
- МИД РФ: все виновные в атаке ВСУ по колледжу в Старобельске понесут наказание
- 22 мая
- Число погибших в результате атаки ВСУ на колледж в ЛНР увеличилось до шести
- 22 мая
- Владимир Путин осудил удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске
Читайте также
51%
Нашли ошибку?