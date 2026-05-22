«Оскотинивание киевского режима»: Захарова об ударе ВСУ по колледжу в ЛНР

В российском МИД связали реакцию Киева на атаку в Старобельске с моральной деградацией украинских властей.

Атака ВСУ на колледж в ЛНР

Захарова назвала удар ВСУ по Старобельску маркером «оскотинивания» Киева

Реакция украинских властей на удар ВСУ по колледжу в Старобельске Луганской Народной Республики, где, по данным российской стороны, находились дети, демонстрирует степень «оскотинивания» киевского режима. Об этом 5-tv.ru заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На самом деле, оскотинивание Киевского режима дошло до той стадии, когда <…> ликуют от убийства детей и не скрывают этого», — сказала она.

В пятницу, 22 мая, беспилотники ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. В момент происшествия в помещениях учреждения находились 86 человек. В результате удара погибли шесть человек.

В МИД РФ отметили, что речь идет о целенаправленных действиях против гражданского населения, которые сравнили с практиками нацистского периода. Там заявили, что в момент удара в здании находились исключительно гражданские лица, не имеющие отношения к боевым действиям, а рядом отсутствовали военные объекты.

Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по общежитию. Оно состоится 22 мая в 22:00. Москва намерена вынести обсуждение случившегося на международный уровень.

