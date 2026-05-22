В Москве обновили 115 домов с барельефами на фасадах

Дарья Бруданова Журналист

Облику старинных особняков вернули художественную выразительность.

Фото: © РИА Новости/Светлана Шевченко

За последние десять лет специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в рамках капитального ремонта обновили 115 домов с барельефами. Это объемные изображения — от изящных растительных орнаментов до сложных сюжетных композиций. Об этом сообщили на портале mos.ru.

Мастерам удалось сохранить уникальный декор зданий, тем самым вернув им их изначальное благородство и художественную выразительность. Среди старинных домов, которые вошли в программу капитального ремонта, — три здания на улицах Куусинена, Новослободской и Тверской-Ямской. Перед тем, как приступить к ремонту, архитекторы разработали индивидуальные проекты для каждого объекта.

В ходе работ была также отремонтирована внутридомовая коммуникация. Кроме того, специалисты обновили цоколи и привели в порядок входные группы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве стартовали работы по восстановлению фасадов и крыши доходного дома ямщика Василия Ширяева на Вековой улице. Объект имеет статус памятника архитектуры регионального значения и входит в историческую застройку Рогожской слободы. Здание, построенное в 1852 году, является образцом деревянного зодчества XIX века в стиле эклектики. Его фасады украшены профилированными наличниками, пилястрами с плетеным узором и резными карнизами.

