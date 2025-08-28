Сын Майкла Джексона объявил о помолвке

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 32 0

Принс и его возлюбленная вместе почти десять лет, но только сейчас решили связать себя узами брака.

Наследник короля поп-музыки женится: сын Майкла Джексона объявил о помолвке

Фото: www.globallookpress.com/Billy Bennight

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сын короля поп-музыки Майкла Джексона, Принс Джексон, объявил о помолвке с возлюбленной Молли Ширманг. Этим он поделился в социальной сети Instagram*.

Соответствующий снимок звездный наследник выложил в своем блоге. На фотографиях пара в белых одеяниях целуется в парке, а на безымянном пальце девушки сверкает золотое кольцо.

«Мы с Молли провели много времени вместе. Путешествовали по миру, получили дипломы. А теперь наступает новая, взрослая глава жизни. Мы продолжаем расти и сохранять воспоминания», — добавил подпись Джексон.

Принс, старший сын певца Майкла Джексона и медсестры Дебби Роу, родился в 1997 году в Лос-Анджелесе. С детства был окружен вниманием СМИ из-за популярности отца. Отношения с Молли Ширманг начались в 2017 году, спустя год пара рассказала о них публично.

Майкл Джексон — американский певец и танцор. Начал карьеру в детской группе вместе с братьями The Jackson 5, а позже стал сольным артистом. Джексон был три раза женат. Его первой женой была Лиза Мари Пресли, затем он женился на Дебби Роу, от которой у него родились двое старших детей — сын Принс и дочь Пэрис. Также у Майкла остался сын Биги от суррогатной матери. Майкл умер в возрасте 50 лет от остановки сердца из-за передозировки лекарств

Ранее 5-tv.ru писал о помолвке американской певицы Тейлор Свифт.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.44
-0.09 93.34
-0.03
Месяц Деревянного Петуха: китайский гороскоп на сентябрь 2025 года

Последние новости

2:26
Работать нельзя отдыхать: в России разгорелись споры о праве на безделье
2:08
Перемололи экскаваторным ковшом: в Эстонии уничтожили братскую могилу с советскими воинами
1:50
Бассейны, лаборатории и мастерские: как Петербург готовится к новому учебному году
1:33
«Можете рассчитывать»: как Европа помогает Санду удержать власть в Молдавии
1:16
Немецкий альпинист рассказал о попытках спасти Наговицыну: «Это жутко тяжело»
0:59
Сын Майкла Джексона объявил о помолвке

Сейчас читают

Сентябрь 2026 года: украинское урегулирование наложится на думскую кампанию
«Это потрясающе»: Свиридова о сотрудничестве с командой фильма «Красный шелк»
В Уфе ураганный ветер опрокинул батут и травмировал двух детей
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025