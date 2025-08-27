«Не туда»: российский пловец Свечников отклонился от маршрута во время заплыва

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Очевидцы считают, что спортсмен смог выбраться на берег.

Свечников при заплыве в Босфоре отправился в другую от финиша сторону

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Российский пловец Свечников отклонился от маршрута во время заплыва через Босфор

Российский спортсмен Николай Свечников, который участвовал в межконтинентальном заплыве через Босфор и исчез 24 августа, во время дистанции пошел не по заданному курсу. Об этом рассказал участник соревнований из Турции Хаяти Шамильоглу, его слова приводит издание Milliyet.

«Я считаю, что пловец выбрался на берег, а не утонул в море», — отметил Шамильоглу, объясняя, почему он уверен, что Свечников мог самостоятельно покинуть воду.

По словам очевидца, он встретил россиянина посреди пролива и заметил, что тот двигался на юго-восток, а не вместе с остальными.

«Я крикнул ему 10–15 раз: „Брат! Брат!“, и наконец он услышал. Он приближался и плыл быстрее меня, очень быстрый пловец. Он услышал меня, и когда он посмотрел на меня, я сказал: „Не туда“, имея в виду, что ты плывешь не туда, и указал направо», — вспомнил турецкий спортсмен.

Уже 26 августа Шамильоглу обратился в службу экстренной помощи 112, когда узнал из новостей об исчезновении россиянина. После его звонка береговая охрана вышла в море и зафиксировала координаты того места, где, по его словам, последний раз видели Свечникова.

Поиски спортсмена продолжаются с привлечением вертолетов и катеров. Родственники рассказали, что последний контакт с Николаем был утрачен после завершения заплыва, а ранее его видели посреди Босфора. В морской службе уточнили, что финальный сигнал от него был зафиксирован на берегу.

Заплыв через Босфор является международным стартом на открытой воде, который проводится ежегодно с 1989 года под эгидой Олимпийского комитета Турции. В нем спортсмены преодолевают пролив, соединяющий Европу и Азию.

