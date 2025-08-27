Variety показал Джуда Лоу в образе Путина в фильме «Кремлевский волшебник»

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 19 0

Премьера киноленты состоится на Венецианском кинофестивале и уже вызвала интерес критиков.

Фото: Кадр из к/ф «Кремлевский волшебник», реж. Оливье Ассайас, 2025 г.

Журнал Variety 27 августа опубликовал кадры с американским актером Джудом Лоу, сыгравшим президента России Владимира Путина в фильме «Кремлевский волшебник» (The Wizard of Kremlin). Об этом сообщает Variety.

«Фильм, снятый Оливье Ассайасом и Эммануэлем Каррером по мотивам бестселлера Джулиано да Эмполи 2022 года «Кремлевский волшебник», должен вызвать бурные споры во время премьеры на Венецианском кинофестивале», — отмечается в материале издания.

Режиссер Оливье Ассайас подчеркнул, что Джуд Лоу «не так уж и похож» на российского президента, однако актер сумел создать новое, переосмысленное воплощение образа.

Съемки картины проходили полностью на территории Латвии. Лента обещает вызвать широкий резонанс, учитывая политическую тематику и выбор главного персонажа.

Ранее, 13 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков комментировал информацию о фильме. Он заявил, что в Кремле не располагают сведениями о сюжете «Кремлевского волшебника».

