Трамп допустил сокращение американского военного присутствия в Германии

Мурад Устаров
Мурад Устаров

Решение по этому вопросу планируется принять в ближайшее время.

США могут сократить численность дислоцированного на территории Германии военного контингента. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

«Соединенные Штаты рассматривают возможность сокращения численности войск в Германии», — написал глава государства.

Президент подчеркнул, что решение по этому вопросу его администрация планирует принять в ближайшее время.

Трамп неоднократно выражал недовольство позицией Берлина по конфликту в Иране и ядерному оружию. Он говорил, что экономические и социальные проблемы Германии связаны с недальновидной политикой действующего руководства страны. Глава государства также заявлял, что испытывает отвращение к НАТО из-за недостаточной поддержки.

Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль призвал Вашингтон и Тель-Авив обозначить сроки достижения целей в противостоянии с Тегераном. Он добавил, что проинформировал израильского коллегу Гидеона Саара и американского госсекретаря Марко Рубио.

Метеорный поток денег: финансовый гороскоп для знаков зодиака на май 2026

Последние новости

5:00
Раскрыта неожиданная польза огурцов
4:47
Старшая сестра? Теща Алексея Воробьева сразила пользователей соцсетей одним снимком
4:30
«Капотня — кошмар»: Шаляпин призвал москвичей с окраин перебираться в центр
4:10
Путин предложил Трампу помочь в урегулировании конфликта в Иране
3:51
Майские с пользой: чем занять ребенка во время выходных
3:32
Трамп допустил сокращение американского военного присутствия в Германии

Сейчас читают

Масштабный раздор Киева с Израилем прогнозирует востоковед
Волочкова поставила на место нарколога, предрекшего ей смерть
Егор Бероев трогательно обратился к молодой супруге: «Душа в душу»
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео