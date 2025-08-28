Расчет РСЗО «Торнадо-С» уничтожил скопление вооружения и живой силы ВСУ

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» группировки войск «Север» нанес мощный ракетный удар по позициям ВСУ на харьковском направлении. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Благодаря данным воздушной разведки, удалось выявить скопление техники и вооружения ВСУ вместе с живой силой, а также пункт управления беспилотниками. Установка «Торнадо-С», оснащенная спутниковой навигацией и компьютеризированной системой управления, нанесла точечный удар по целям.

Каждый выстрел «Торнадо-С» — это поражение конкретной цели. После залпа расчет быстро сменяет позицию, исключая возможность ответного удара со стороны украинской артиллерии.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX