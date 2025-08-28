Рекордный гол Овечкина стал лучшим в сезоне

Шайба влетела в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Этот гол нападающего Александра Овечкина по итогам минувшего сезона признан лучшим в истории НХЛ. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Рекордную шайбу легендарный российский хоккеист забросил в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» еще 6 апреля.

Кроме того, гол стал 895-м за карьеру спортсмена, он позволил ему превзойти рекорд великого Уэйна Гретцки, который считался «вечным», и стать лучшим снайпером в истории лиги.

Рекордный гол Овечкина стал лучшим в сезоне
