«Тронуло его сильнее»: Мария Тарасова рассказала о родах ребенка от T-killah

Мария Тарасова рассказала о родах ребенка от T-killah

Певец Александр Тарасов, известный под псевдонимом T-killah, и его супруга Мария Тарасова стали родителями во второй раз. В интервью профильному изданию PEOPLETALK Мария Тарасова отметила, что во время вторых родов чувствовала себя значительно спокойнее.

«У нас все хорошо, во второй раз после родов все понятнее и спокойнее. Уже есть опыт и понимание, что решение любой ситуации найдется», — рассказала Тарасова.

Особое внимание супруги уделили формату партнерского сопровождения. T-killah присутствовал в палате на протяжении всего процесса, оказывая жене необходимую поддержку и занимаясь бытовым обустройством помещения.

«Во второй раз, по моим ощущениям, появление малыша тронуло его сильнее, потому что уже есть ощущение отцовства и чувства к ребенку становятся сильнее. Очень мило наблюдать, как он любит детей», — добавила она.

Сын в семье Тарасовых родился 20 мая. Новорожденный получил имя Назар.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бузова показала реакцию матери на новость о беременности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.