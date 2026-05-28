Пашинян пообещал Армении новую Конституцию после выборов

Никол Пашинян: Конституция Армении будет принята после парламентских выборов

Конституцию Армении планируется принять после парламентских выборов в июне этого года. Об этом сообщил премьер страны Никол Пашинян в эфире телеканала Armenia.

Глава правительства отметил, что вопрос принятия нового основного закона страны стоит с 2020 года и входит в предвыборную программу действующей партии «Гражданский договор», которую возглавляет сам Пашинян.

«После выборов, формирования политического большинства в парламенте мы инициируем принятие новой Конституции», — сказал премьер.

Политик подчеркнул, что тема реформы не выносилась за пределы страны и является внутренней. При этом он пояснил, что окончательное решение по Конституции будет принято на всенародном голосовании. По его словам, это укрепит связь между гражданами и руководством страны.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван не волнуется за рост цен на сырье в случае ухудшения армяно-российских отношений. По его словам, превращение страны в «перекресток мира» позволит Армении жить в достатке.

