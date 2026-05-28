Смена Мерца способна изменить курс Берлина в отношении Москвы

Козюлин: курс Германии в отношении РФ зависит от преемника Мерца

Уход канцлера Германии Фридриха Мерца может привести к изменению политики Берлина в отношении России. Такое мнение высказал заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин в беседе с URA.RU.

«Будет зависеть от того, кто придет (на смену Мерцу — Прим. Ред.). Но большая вероятность, что это будет менее жесткий антироссийский политик, поскольку этого требует запрос немецкого общества, насколько можно судить», — сказал Козюлин.

Эксперт также обратил внимание на внутриполитическую ситуацию в Германии. По его словам, партия «Христианско-демократический союз Германии» стремится вернуть часть электората, который переходит к «Альтернативе для Германии». На фоне роста популярности оппозиционной силы правящему блоку приходится корректировать риторику, в том числе по вопросам отношений с Россией и внешней политики.

Козюлин подчеркнул, что Германия остается ключевой экономикой Евросоюза и одним из главных партнеров стран ЕС. При этом Мерц, по его словам, занимает жесткую позицию в отношении Москвы и выступает за дальнейшее усиление оборонного сектора страны.

«Мерц был одним из, а может быть, и главным родоначальником этого процесса — милитаризации немецкой экономики. Понятно, против кого все это затевается и за счет кого это затевается…» — добавил эксперт.

Эксперт связал нынешний курс Берлина с масштабной перестройкой немецкой экономики. По его мнению, власти Германии постепенно делают ставку на развитие военно-промышленного комплекса на фоне снижения конкурентоспособности автомобильной отрасли, которая испытывает давление со стороны китайских производителей.

Тему милитаризации Германии ранее поднимал бывший сопредседатель Международного бюро мира, историк Райнер Браун. Он заявлял, что процесс затрагивает не только оборонную сферу, но и другие направления государственной политики, включая образование, здравоохранение и гражданскую оборону. По его словам, часть населения страны не поддерживает курс на увеличение военных расходов.

