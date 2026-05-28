Токаев: между Россией и Казахстаном нет спорных вопросов

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 30 0

Укрепление связей с Москвой остается для Астаны одним из ключевых приоритетов.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Между Россией и Казахстаном нет спорных вопросов. Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил во время встречи с президентов России Владимиром Путиным в Астане.

«Между нашими странами не существует каких-либо так называемых спорных вопросов, есть, присутствует позитивная динамика», — заявил он.

По словам Токаева, Москва и Астана продолжают расширять сотрудничество, дополняя его новыми инициативами и совместными проектами. Он отметил, что укрепление связей с Россией остается для Казахстана одним из ключевых приоритетов.

Президент также обратил внимание на значение совместного заявления о семи основах дружбы и добрососедства, которое стороны приняли в ходе переговоров. По его словам, документ отражает характер отношений между двумя государствами и подтверждает настрой на дальнейшее развитие партнерства.

Государственный визит Владимира Путина в Казахстан продлится три дня. На 28 мая, помимо основного раунда переговоров, в графике значился и неформальный обед президентов тет-а-тет. Помимо двусторонней повестки, Владимир Путин примет участие в ключевых мероприятиях Евразийского экономического союза.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
70.90
-0.77 82.72
-0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:52
Подаренных Россией Казахстану амурских тигров поместили под карантин
11:49
Путин отметил вклад Токаева в международную организацию по русскому языку
11:32
ВСУ ударили по детской площадке в Херсоне
11:28
В штаб-квартире партии премьера Испании прошли обыски под «Кукарачу»
11:25
Экономические проблемы: в Европе снижают уровень поддержки украинских беженцев
11:18
Токаев: между Россией и Казахстаном нет спорных вопросов

Сейчас читают

Ямальский СПГ застрял в Европе: если сильно нужен, то запреты не работают
Красивые и влюбленные: Снигирь и Цыганов на премьере «После Фишера. Инквизитор»
Блуждает по квартире: почему стиралка, душ и батареи начинают бить током
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео