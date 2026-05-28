Путин анонсировал подписание рекордного пакета соглашений с Казахстаном

Президент России Владимир Путин заявил о готовности солидного пакета соглашений с Казахстаном и отметил, что взаимодействие двух стран в Евразийском экономическом союзе служит образцом для международного сотрудничества.

«Уверен, как я только что сказал, что все это будет не только принято, но и ляжет в основу укрепления нашего фундамента взаимодействия», — подчеркнул Путин, открывая переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым во Дворце независимости в Астане.

Делегации на встрече обсудят широкий круг тем — от политического взаимодействия и торгово-экономических связей до военно-технического сотрудничества и культурно-гуманитарных обменов. Однако ключевым итогом дня должно стать подписание рекордного пакета из 16 двусторонних документов.

Среди них центральное место занимает совместное заявление президентов о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана. Как пояснил ранее помощник президента России Юрий Ушаков, в этом необычном, но крайне значимом документе закреплены базовые принципы, на которых Москва и Астана намерены строить общее будущее.

