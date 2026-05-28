В штаб-квартире партии премьера Испании прошли обыски под «Кукарачу»

Полиция нагрянула с обысками в штаб-квартиру испанской правящей партии, генсеком которой является премьер Педро Санчес.

По данным прессы, в офисе искали информацию о финансовых махинациях. А прохожие решили добавить расследованию свой колорит. И исполнили мелодию, под которую тонул «Титаник». А после вспомнили популярную песню про таракана — «Кукарачу», известную в мире политическую сатиру.

Изначально полиция вела дело против однопартийцев премьера Санчеса. Однако вскоре расследование переключилось на коррупцию нынешних властей. Так, сейчас правящую партию подозревают в масштабном отмывании денег в течение нескольких лет.

