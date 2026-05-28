Ранены жена погибшего и двое маленьких детей.

ВСУ ударили по детской площадке в Херсоне после Старобельска

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Сальдо: ВСУ ударили по детской площадке в Херсоне, погиб мужчина

В подконтрольном Киеву Херсоне ВСУ нанесли удар по детской площадке, в результате чего погиб мужчина, еще три человека, включая двоих детей, получили ранения. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«В Херсоне нанесен удар по детской площадке. Погиб мужчина, его жена и двое маленьких детей ранены», — написал Сальдо в канале в мессенджере МАКС. 

По словам главы региона, произошедшее стало очередной провокацией со стороны украинских властей на фоне общественной реакции на события в Старобельске. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Боевики киевского режима ночью 22 мая с помощью беспилотников нанесли удары по учебному корпусу и общежитию Старобельского педагогического колледжа ЛГПУ. В зданиях находились более 80 учащихся. Погиб 21 человек, более 60 получили ранения. Сотрудники МЧС разбирали завалы 45 часов, несмотря на угрозу повторных атак и попытки боевиков ВСУ сорвать спасательную операцию.

