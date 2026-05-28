Экономические проблемы: в Европе снижают уровень поддержки украинских беженцев

ТЕС: в ЕС сокращают поддержку украинских беженцев из-за экономических проблем

Экономические проблемы в Европе привели к снижению уровня поддержки украинских беженцев. Об это сообщило издание The European Conservative.

«По всей Европе правительства начали признавать, что первоначальные системы экстренной поддержки <…> неустойчивы в долгосрочной перспективе. С 2022 по середину 2025 года общие расходы, связанные с беженцами, по сообщениям, достигли 155 миллиардов евро», — уточнили в материале.

Все это привело к росту стоимости на жилье, нестабильности на рынке труда, давлению на социальные системы и инфляцию.

В итоге политика в отношении украинских беженцев во многих странах начала меняться. В Германии значительно уменьшился размер выплат. В Польше их обязали трудоустраиваться. В Чехии ужесточили условия получения пособий и регистрацию автомобилей. А в Ирландии и вовсе начали предлагать выплаты беженцам за возращение на Украину.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Польше истек двухлетний льготный период для врачей-беженцев, большинство из которых — граждане Украины. В результате полторы сотни иностранных врачей лишились лицензий, потому что не знают языка. Потерявшим работу может грозить депортация на родину.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.