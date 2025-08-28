Возвращение на Волгу: в Саратовской области возродили речные перевозки

Маршрут соединит три города — Балаково, Энгельс и Саратов.

Речные перевозки возродили в Саратовской области

Спустя 30 лет в Саратовской области возродили речные перевозки. Как рассказал в Кремле Владимиру Путину губернатор региона Роман Бусаргин, уже закуплены первые суда. Маршрут соединит три крупных города — Балаково, Энгельс и Саратов. Уже в этом году в планах перевезти 12 тысяч пассажиров. Это очень важно для региона, ведь протяженность Волги там — около 400 километров. Также губернатор доложил о модернизации трамвайной сети.

Глава государства обратил внимание на другие области. В первую очередь — на развитие строительства и сельское хозяйство.

«Что касается непосредственно строительства, у нас есть проблемы, связанные с аварийным жильем и отселением. 710 тысяч квадратных метров. За два года мы отселили 230 тысяч квадратных метров жилья, это 13 тысяч человек», — отметил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«И сельское хозяйство», — добавил президент РФ Владимир Путин.

«По сельскому хозяйству у нас было снижение, оно связано с заморозками, которые были в 2024 году. Но в целом хочется сказать, что мы шестые в Российской Федерации по валовому сбору зерна, мы сохранили это место, и первые по сбору подсолнечника в Российской Федерации. На сегодняшний момент сельское хозяйство чувствует себя достаточно уверенно, и все, что было посажено, дает всходы, потери небольшие. А все, что касается 2024 года, там было снижение, связанное с заморозками весеннего периода», — сказал Бусаргин.

Также Роман Бусаргин доложил главе государства о реализуемых в регионе мерах поддержки участников специальной военной операции и создании медицинского кластера.

