Рост заболеваемости среди детей: в Россию пришел новый штамм коронавируса

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Симптомы нового варианта схожи с обычной ОРВИ, однако последствия куда серьезнее.

Врач Соловьев: осенью начнется эпидемия коронавируса «Стратус» среди детей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В России зарегистрированы случаи заражения новым штаммом коронавируса под названием «Стратус». Уже несколько дней врачи отмечают увеличение числа инфицированных, что вызывает обеспокоенность медицинского сообщества. Об этом сообщает КП-Екатеринбург.

По словам эксперта лабораторной диагностики Александра Соловьева, новый штамм отличается от предыдущих лишь небольшими изменениями в проявлении болезни. Врач отметил, что с момента появления варианта «Омикрон» в 2022 году существенных изменений в симптоматике коронавируса не наблюдалось, однако риск роста заболеваемости сохраняется.

Специалист подчеркнул, что все последующие варианты COVID-19 формируются на базе «Омикрона», что позволяет новым штаммам обходить защиту организма, выработанную ранее. Каждая новая версия вируса, по его словам, повышает вероятность распространения респираторной инфекции и увеличивает нагрузку на здравоохранение.

В России симптомы штамма «Стратус» проявляются в виде общих признаков ОРВИ — насморка, температуры и кашля, но с характерной осиплостью голоса. Медики рекомендуют сохранять меры предосторожности и при первых признаках заболевания обращаться к врачу.

Рост числа инфицированных может привести к усилению санитарных ограничений и ускорению кампаний вакцинации, а также потребует дополнительного контроля за состоянием эпидемиологической ситуации в регионах страны.

