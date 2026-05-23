Подростковый вирус: почему молодежь массово заражается «болезнью поцелуев»

Врач Медведева: инфекционный мононуклеоз все чаще выявляют у молодежи до 25 лет

Инфекционный мононуклеоз, который многие знают как «болезнь поцелуев», все заметнее распространяется среди студентов и старших школьников. Если раньше основная доля заболевших приходилась на малышей, то сейчас вирус Эпштейна–Барр все чаще диагностируют у подростков и молодежи. Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач-инфекционист Дарья Медведева.

Специалист отметила, что инфекция передается не только при поцелуях, но и через обычные бытовые контакты — слюну, общую посуду или предметы гигиены. В отдельных случаях заражение возможно и воздушно-капельным путем, например при кашле или чихании.

У части пациентов болезнь протекает почти незаметно — с легким недомоганием, температурой и небольшой реакцией лимфоузлов. Однако у других инфекция развивается значительно тяжелее.

«Наиболее тяжелая форма инфекции проявляется лихорадкой, уплотнением лимфоузлов в районе шеи, подмышек или паха. Также при инфекции краснеет слизистая оболочки мягкого неба, появляется гнусавость голоса, отекает лицо и пропадает аппетит», — объяснила Медведева.

Иногда заболевание сопровождается дополнительными осложнениями: кожными высыпаниями, увеличением печени или селезенки, что в редких случаях может быть опасно.

«Эти симптомы, как правило, развиваются медленно и не всегда проявляются разом. Врачи часто принимают мононуклеоз за острую ангину и лечат ее антибиотиками, которые снижают иммунитет и делают человеку только хуже», — добавляет она.

После перенесенной инфекции вирус остается в организме на всю жизнь и может «просыпаться» при снижении иммунной защиты, сильном стрессе или других болезнях.

Распространение инфекции чаще всего связано с тесным общением и недостаточной гигиеной. При этом даже в одной семье передача вируса не всегда происходит одинаково активно.

Для диагностики она рекомендовала общий анализ крови, где при мононуклеозе может выявляться повышенное количество атипичных мононуклеаров, а также ПЦР-тест для определения количества ДНК вируса в крови.

Несмотря на многолетние исследования, специфического лекарства против вируса Эпштейна–Барр не существует. Основной упор делается на профилактику и поддержание иммунной системы.

Также специалист обратила внимание, что полностью защитить детей в коллективе сложно, однако важно ограничивать тесные контакты с заболевшими, чтобы снизить риск распространения инфекции.

