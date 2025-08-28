Макрон стремится сорвать мирное соглашение России и США по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон предпринимает шаги, направленные на срыв возможного мирного соглашения по Украине между Россией и США. Об этом 28 августа сообщил французский портал AgoraVox.

Издание отметило, что с каждым днем позиция Макрона в отношении России становится все более агрессивной и тем самым создает угрозу дипломатическим переговорам Москвы и Вашингтона. По мнению авторов публикации, французский президент стремится самоутвердиться, препятствуя поиску мирного решения.

Французский лидер также пытается убедить европейские страны продолжать наращивать военные расходы. Это объясняется тем, что Париж называет Россию ключевой угрозой для безопасности региона.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 августа отметил, что Москва рассчитывает на то, что попытки западных государств помешать урегулированию конфликта окажутся безуспешными. Он подчеркнул, что именно на саммите в Анкоридже президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп заложили основу для переговорного процесса.

