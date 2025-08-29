«Есть у меня дома»: Павел Деревянко коллекционирует холодное оружие
Больше всего артисту нравится катана.
Актер Павел Деревянко хранит дома кортики времен Великой Отечественной войны
Актер Павел Деревянко признался, что ему нравится холодное оружие. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на первом в России благотворительном аукционе кинореквизита на Патриарших прудах.
Он пояснил, что у него дома есть несколько предметов, относящихся к этой категории.
«У меня есть дома холодное оружие. А я люблю очень, я обожаю холодное оружие», — отметил артист.
По словам Деревянко, раньше у него была коллекция, однако в дальнейшем он отдал большинство клинков.
«Начинал когда-то коллекционировать, потом все раздал, потом что-то снова купил, какие-то кортики Великой Отечественной войны», — вспомнил актер.
К тому же он заметил, что ему нравится катана — длинный японский меч (дайто).
Хранить холодное оружие в России по Федеральному закону № 150 и Постановлению Правительства РФ № 814 можно, однако его необходимо оставлять в запирающихся на замок сейфах, шкафах или металлических ящиках, которые исключают доступ посторонних лиц. За нарушение правил хранения предусмотрена административная ответственность.
