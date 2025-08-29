«Есть у меня дома»: Павел Деревянко коллекционирует холодное оружие

Актер Павел Деревянко хранит дома кортики времен Великой Отечественной войны

Актер Павел Деревянко признался, что ему нравится холодное оружие. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на первом в России благотворительном аукционе кинореквизита на Патриарших прудах.

Он пояснил, что у него дома есть несколько предметов, относящихся к этой категории.

«У меня есть дома холодное оружие. А я люблю очень, я обожаю холодное оружие», — отметил артист.

По словам Деревянко, раньше у него была коллекция, однако в дальнейшем он отдал большинство клинков.

«Начинал когда-то коллекционировать, потом все раздал, потом что-то снова купил, какие-то кортики Великой Отечественной войны», — вспомнил актер.

К тому же он заметил, что ему нравится катана — длинный японский меч (дайто).

Хранить холодное оружие в России по Федеральному закону № 150 и Постановлению Правительства РФ № 814 можно, однако его необходимо оставлять в запирающихся на замок сейфах, шкафах или металлических ящиках, которые исключают доступ посторонних лиц. За нарушение правил хранения предусмотрена административная ответственность.

