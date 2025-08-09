Яхт-клуб, роскошный банкет и звездные гости: как прошла свадьба Павла Деревянко и Зои Фуць

В российском шоу-бизнесе стало на одного холостяка меньше — актер Павел Деревянко, которому месяц назад исполнилось 49 лет, впервые в жизни женился. Его избранницей стала 33-летняя модель и дизайнер Зоя Фуць. Дата для бракосочетания была выбрана символичная — 08.08.2025, а само торжество прошло с размахом, достойным «короля вечеринок», как артиста называют друзья.

Для регистрации брака пара отправилась в ЗАГС Барвиха Luxury Village. Павел появился в элегантном костюме в тонкую полоску, а невеста — в белом кружевном платье с фатой. После росписи молодожены отправились в элитный московский яхт-клуб, где продолжился праздник с сотней гостей, живой музыкой и танцами до поздней ночи.

От первых слухов до предложения на трибуне

Более конкретные разговоры о романе начались в сентябре 2021 года. Тогда Деревянко и Фуць появились на дне рождения известного стоматолога-ортопеда, а также участника седьмого сезона шоу «Холостяк» на ТНТ Антона Криворотова. Атмосфера мероприятия была теплой и непринужденной, а Павел и Зоя чувствовали себя абсолютно свободно. Они не избегали внимания и, напротив, вели себя так, как ведут себя влюбленные: обнимались, смеялись, перекидывались шутками и даже обменивались поцелуями на глазах у гостей.

После этого вечера в жизни пары ничего кардинально не изменилось — они по-прежнему не торопились с громкими заявлениями. Все развивалось постепенно, как будто они намеренно берегли свое счастье от лишнего шума.

В январе 2024 года Зоя и Павел сделали первый шаг к публичному подтверждению отношений — в сторис у обоих появилась общая фотография с празднования Рождества. На снимке они были в обнимку, что выглядело вполне красноречиво. Еще одним косвенным подтверждением стали одинаковые фото дочери актера Варвары, которыми пара поделились в соцсетях. Павел также несколько раз оставлял комментарии под публикациями Зои, явно не скрывая своей симпатии.

В конце января того же года пара вместе посетила премьеру фильма «Конец Славы», где Деревянко уже без тени смущения рассказал журналистам, что живет с Фуць. Это признание стало важным рубежом в их истории — теперь о них говорили как о состоявшейся паре. Следующее совместное появление не заставило себя ждать: уже в апреле Павел и Зоя пришли на премьеру фильма «Почему ты?».

Самый трогательный момент в их истории случился весной 2025 года. Павел Деревянко пригласил Зою на матч «Акрон» — «Динамо». Казалось бы, обычный футбольный вечер, но для пары он стал судьбоносным. Прямо на трибунах, перед тысячами зрителей, актер опустился на одно колено и сделал возлюбленной предложение.

Свадьба без компромиссов

В отличие от многих пар, которые предпочитают разделять официальную роспись и праздничный банкет, Павел Деревянко и Зоя Фуць решили не растягивать удовольствие. Они отпраздновали все в один день, отказавшись и от модного тренда на камерные церемонии. Их свадьба была шумной, масштабной и запоминающейся.

Торжество состоялось в одном из самых престижных мест столицы — яхт-клубе, где собралось не менее сотни гостей. Атмосферу задали уже с первых минут: ведущим вечера стал шоумен и актер Михаил Галустян, а музыкальную программу открыли «Иванушки International» — любимая группа невесты. Зоя подпевала каждому хиту, а чтобы было удобнее танцевать, сменила изысканное свадебное платье на наряд-миди с пышной юбкой.

Позже на сцену вышли группы «Uma2rman» и «Pizza», создавая настроение и заставляя гостей покидать столы ради танцпола. Среди приглашенных можно было увидеть звезд первой величины: артистов Гошу Куценко, Никиту Ефремова, Артема Ткаченко, Игоря Жижикина, Александра Цыпкина, продюсера Данилу Шарапова, предпринимателя Анатолия Сульянова и многих других представителей творческой элиты.

Первый танец молодоженов прозвучал под песню «Amy's Heart» группы «Phonique». Для этого момента Зоя снова сменила образ — на этот раз на элегантное черное платье с высоким разрезом. Зал замер, наблюдая за парой, но уже через несколько минут торжественная атмосфера сменилась веселой и почти киношной.

Сначала был брошен букет — и тут случилась мини-драма в стиле голливудских комедий. За цветами вступила в шуточную борьбу 14-летняя дочь Павла Варвара, которая явно не собиралась уступать трофей взрослым подругам невесты. Затем настал черед подвязки — Деревянко метко отправил ее в сторону своих холостых друзей.

Варвара и на этот раз решила выделиться — ее поздравление было максимально в духе поколения зумеров: она пожелала молодоженам жизни такой же яркой, как и ее ногти. Дети Зои Фуць оказались куда более сдержанными, предпочтя не привлекать к себе лишнего внимания.

Не обошлось и без еще одной популярной свадебной традиции — «кражи» невесты. Павел, известный как один из самых высокооплачиваемых актеров России, долго не торговался и отдал за любимую пять миллионов рублей. Как признаются гости, он расстался с этой суммой легко.

Финалом вечера стали роскошный свадебный торт и дискотека, во время которой никто не думал о времени. Впереди у молодоженов медовый месяц, направление которого пара пока держит в секрете.

