Площадь лесного пожара в Геленджике достигла почти 40 гектаров

На Кубани наращивают группировку для борьбы с крупным пожаром. Огонь в районе Геленджика никак не удается взять под контроль.

К тушению подключились волонтеры.

Площадь возгорания выросла в десять раз. Сейчас полыхает почти 40 гектаров. Остается надежда на авиацию — очаг находится в труднодоступной местности. Самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8 уже сбросили 70 тонн воды. На земле работает более 300 специалистов.

Ранее с пляжа поблизости эвакуировали туристов. Люди оказались заблокированы огнем.

