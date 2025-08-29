«По распоряжению президента»: в МЧС объяснили, почему не могли спасти Наговицину

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 42 0

Родные спортсменки обращались в МИД России, однако помочь могли только местные службы.

«По распоряжению президента»: в МЧС объяснили, почему не могли спасти Наговицину

Фото: © РИА Новости/Олег Ласточкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В МЧС не могли спасти Наговицину без распоряжения от правительства РФ

МЧС России заявило, что не имело полномочий для спасения альпинистки Екатерины Наговициной, так как происшествие случилось за пределами страны. Решение о привлечении российских спасателей за рубежом может быть принято исключительно президентом или правительством РФ. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В ответ на ваш запрос сообщаем, что гуманитарное реагирование с привлечением сил и средств МЧС России на территории зарубежных государств осуществляется по распоряжению Президента и Правительства Российской Федерации», — уточнили в пресс-службе.

О том, что российская спортсменка оказалась заблокирована на пике Победы, стало известно 19 августа. Ранее, 12 августа, при спуске с высочайшей вершины Тянь-Шаня на высоте около 7200 метров альпинистка получила серьезную травму ноги. По словам альпиниста и триатлониста Александра Ищенко, который уже помогал Наговициной весной 2025 года, она могла отправиться в новый поход с повреждением, полученным ранее.

Другие участники экспедиции пытались оказать ей помощь, но непогода сорвала их попытку: один из альпинистов погиб от переохлаждения. Спасатели Киргизии предприняли несколько операций, однако все они оказались безуспешными. 27 августа местное МЧС официально признало Наговицину пропавшей без вести.

Ранее в СМИ появилась информация, что сын спортсменки обратился в МИД России с просьбой о содействии, но ответа не получил. Позже представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что посольство РФ в Киргизии и МИД с первых дней активно взаимодействовали с местными властями, предпринимая все возможные меры для организации спасательной операции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.29
-0.15 93.49
0.15
Парк астрологических аттракционов: любовный гороскоп на осень 2025

Последние новости

18:30
Владимир Зеленский открыл кладбище около Киева на 130 тысяч мест
18:25
«Удалось их раскачать»: SHAMAN поделился впечатлениями от поездки в КНДР
18:15
VK и партнеры подготовили образовательные проекты к новому учебному году
18:10
Ушаков: у Путина запланировано более десяти встреч во время визита в Китай
18:05
Минюст внес в реестр иноагентов публициста Несмияна*
17:50
«Когда все отвернулись»: Волочкова вспомнила поддержку Родиона Щедрина

Сейчас читают

«Кошка на коленях и вкусный чай»: названы основные способы борьбы с хандрой
Самокопание в сентябре, страсти в октябре и в ноябре: гороскоп на осень 2025
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025