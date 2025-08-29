Комплектование войск: Белоусов сообщил об увеличении плана набора на службу по контракту

Белоусов сообщил об увеличении плана набора на службу по контракту

План набора военнослужащих по контракту в 2025 году был увеличен, и его выполнение идет в соответствии с поставленными задачами. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов во время заседания коллегии Минобороны России.

«Ключевым вопросом для обеспечения ведения наступательных действий остается комплектование войск. Работа на данном направлении идет успешно», — отметил глава военного ведомства.

Увеличение числа контрактников и добровольцев напрямую связано с необходимостью поддерживать боеспособность армии и формировать резервы для выполнения текущих и будущих задач. По словам Белоусова, стабильное выполнение плана набора является ключевым условием для ведения активных боевых действий.

В Татарстане увеличили размер единовременной выплаты для тех, кто решит заключить контракт на военную службу — теперь она составляет 3,1 млн рублей. Такой показатель считается одним из самых значительных в России.

Сумма формируется из двух источников. Основную часть — 2,7 млн рублей — выделяет бюджет республики. Дополнительно еще 400 тыс. рублей предоставляется Министерством обороны.

