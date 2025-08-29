На терминале КТК в Черном море произошел разлив нефти

Выносной причал консорциума временно закрыт после инцидента.

Нефть вышла в Чёрное море на выносном причале КТК при погрузке на танкер

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

В акватории Черного моря на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) зафиксирован разлив нефти при проведении погрузочных работ на танкер. Об этом сообщили представители компании.

Во время операции через шланги выносного причального устройства КТК-2 возникла нештатная ситуация, в результате которой часть нефти попала в море. В Роспотребнадзоре уточнили, что авария привела к утечке нефти объемом порядка 30 кубических метров.

По данным консорциума, эксплуатация выносного причала приостановлена на неопределенный срок. Представители организации подчеркнули, что в момент происшествия никто не пострадал, а риска возгорания нет.

Черное море является одним из ключевых маршрутов транспортировки нефти в регионе. Через терминал КТК ежегодно проходят крупные партии сырья, поставляемого из России и Казахстана.

Сейчас специалисты ведут работы по уточнению масштабов инцидента и устранению последствий. Временная остановка выносного причала может отразиться на графике отгрузок, однако компания предпринимает меры для минимизации возможных задержек.

