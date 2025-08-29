Заключенный убил офицера тюрьмы, который разрушил его роман с охранницей

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 28 0

Убийца предлагал своей жертве — Ленни Скотту — взятку, но тот все равно доложил начальству.

Заключенный убил офицера тюрьмы, который разрушил его роман с охранницей

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Заключенный в Великобритании убил бывшего тюремного сотрудника

Заключенный Элиас Морган из Ливерпуля признан виновным в убийстве бывшего тюремного офицера Ленни Скотта, застреленного 8 февраля прошлого года в Скелмерсдейле, Ланкашир. Об этом сообщает BBC News.

По данным суда, конфликт начался в 2020 году, когда Скотт обнаружил мобильный телефон в камере Моргана. В устройстве нашли доказательства отношений заключенного с сотрудницей тюрьмы Сарой Уильямс. Морган пытался подкупить офицера, предложив 1500 фунтов стерлингов, но Скотт сообщил о находке руководству.

С этого момента, как установило следствие, Морган начал угрожать Скотту и его семье. Бывший офицер заявлял, что опасается за жизнь близких, и рассказывал об угрозах как полиции, так и коллегам по службе.

После освобождения из тюрьмы осенью 2020 года Морган приступил к планированию убийства. По версии обвинения, он вместе с сообщником Энтони Клири устроил наблюдение за жертвой и в день нападения выстрелил в Скотта шесть раз, а затем скрылся на электрическом мотоцикле.

Заместитель руководителя северо-западного подразделения прокуратуры Венди Логан заявила, что Скотт проявил мужество, действуя в интересах службы, несмотря на угрозы и попытки давления. Она подчеркнула, что Морган действовал из мести и считал себя выше закона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.33
0.04 94.05
0.56
Парк астрологических аттракционов: любовный гороскоп на осень 2025

Последние новости

23:25
Более 20 эпизодов: бизнесмен признался в многочисленных сексуальных преступления
23:15
Заключенный убил офицера тюрьмы, который разрушил его роман с охранницей
22:55
«Нет другого выбора»: женщина застрелила больного раком мужа и двоих детей
22:40
Путин учредил новое управление в составе администрации президента
22:25
«Машины мыл»: Прилучный рассказал, где работал до начала актерской карьеры
22:10
«Оуэн расстается с тобой»: мать травила собственную дочь через интернет

Сейчас читают

«Удалось их раскачать»: SHAMAN поделился впечатлениями от поездки в КНДР
«Кошка на коленях и вкусный чай»: названы основные способы борьбы с хандрой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025