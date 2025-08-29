«Оуэн расстается с тобой»: мать травила собственную дочь через интернет

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 24 0

Оскорбления в интернете — далеко не самое страшное в этой истории.

стали жертвами ужасной кибербуллинг-атаки

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мать из Мичигана призналась в травле собственной дочери через интернет

В октябре 2020 года 13-летняя Лорин Ликари и ее тогдашний бойфренд Оуэн Маккенни из Бил-Сити, штат Мичиган, начали получать оскорбительные сообщения с анонимных номеров. Однако это — полбеды. Куда страшнее оказалась развязка истории: автором страшных посланий была мать девушки. Об этом пишет Daily Mail.

«Привет Лорин, Оуэн расстается с тобой», — говорилось в одном из первых сообщений.

Все последующие тексты тексты сопровождались намеками на интимные отношения и уничижительными фразами, призванными разрушить связь подростков.

Семьи Лорин и Оуэна долго не могли понять, кто стоит за издевательствами. Родители забирали телефоны, проверяли переписку и обращались в школу. Директор Дэн Бойер и директор департамента образования Билл Чиллман вспоминали, что содержание сообщений было настолько грубым, что даже взрослым становилось не по себе.

Позднее к расследованию подключились полиция и ФБР. Специалисты отследили IP-адреса и выяснили, что источник сообщений — мать Лорин, 44-летняя Кендра Ликари, которая в течение почти двух лет систематически писала дочери и ее бойфренду, используя случайные номера. Когда правда вскрылась, семьи были потрясены.

«Как мама могла сделать такое?» — недоумевал Оуэн.

Лорин призналась, что испытывала шок, который сменился гневом и отчаянием.

Суд приговорил Кендру Ликари к тюремному сроку от 19 месяцев до пяти лет. Женщина освободилась в августе прошлого года и не имеет права общаться с дочерью, хотя сама заявила о надежде восстановить отношения в будущем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.33
0.04 94.05
0.56
Парк астрологических аттракционов: любовный гороскоп на осень 2025

Последние новости

23:25
Более 20 эпизодов: бизнесмен признался в многочисленных сексуальных преступления
23:15
Заключенный убил офицера тюрьмы, который разрушил его роман с охранницей
22:55
«Нет другого выбора»: женщина застрелила больного раком мужа и двоих детей
22:40
Путин учредил новое управление в составе администрации президента
22:25
«Машины мыл»: Прилучный рассказал, где работал до начала актерской карьеры
22:10
«Оуэн расстается с тобой»: мать травила собственную дочь через интернет

Сейчас читают

«Удалось их раскачать»: SHAMAN поделился впечатлениями от поездки в КНДР
«Кошка на коленях и вкусный чай»: названы основные способы борьбы с хандрой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025