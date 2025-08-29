Более 20 эпизодов: бизнесмен признался в многочисленных сексуальных преступления

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 13 0

Его жертвами стали по меньшей мере шесть женщин.

Бизнесмен, признавшийся в более чем 20 преступлениях

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Британский бизнесмен признался в многочисленных сексуальных преступления

Бизнесмен Чао Сюй признал более 20 преступлений, включая изнасилования, нападения и вуайеризм в отношении как минимум шести женщин в Великобритании с ноября 2021 по июнь 2025 года. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Королевский суд Вулвича.

Сюй охотился на женщин неподалеку от своей квартиры в Гринвиче, офиса на Ньюингтон Козуэй и на улицах Лондона. Полиция опасается, что число жертв может исчисляться сотнями, и призывает всех пострадавших заявить о себе.

«Сюй — расчетливый плодовитый сексуальный преступник, который охотится на ничего не подозревающих женщин, используя трусливые методы — вводя наркотики для изнасилования, сексуального насилия и съемки интимных изображений без согласия», — заявил главный инспектор Льюис Сандерсон.

Сюй также признался в использовании скрытых камер в ванных комнатах, хранении сотен интимных фото и видео, а также в том, что подсыпал наркотики женщинам для достижения недееспособности. Его квартира оценивается в 700 000 фунтов стерлингов. Следствие продолжает изучать изъятые устройства, чтобы выявить дополнительные жертвы.

Бизнесмен прибыл в суд с переводчиком и ожидает вынесения приговора 14 ноября. Судья Саймон Стерлинг подчеркнул, что признание вины охватывает большое количество преступлений, что повлечет длительный срок заключения.

«Сюй представляет серьезную опасность для женщин, и масштаб его преступления таков, что без смелых показаний жертв многие могли бы остаться незамеченными. Мы полны решимости добиваться справедливости и продолжим изучение любых дополнительных доказательств», — отметила прокурор Сюзанна Крейн.

