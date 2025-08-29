Рябков обвинил Киев и Европу в саботаже договоренностей России и США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 29 августа заявил о саботаже договоренностей между Москвой и Вашингтоном со стороны Киева и ряда европейских столиц. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы исходим из того, что никаких отклонений от этих [достигнутых в Анкоридже и Вашингтоне] пониманий не будет. Рассчитываем, что именно так в конечном итоге воспримут ситуацию и в Киеве, и в европейских столицах, где откровенный саботаж. На сегодня по-другому назвать действия невозможно», — сказал Рябков в беседе с журналистами.

По его словам, Россия ведет серьезную работу, чтобы не допустить срыва договоренностей, достигнутых на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Дипломат отметил, что Москва рассчитывает на аналогичный подход со стороны администрации США.

Ранее в тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает предпринимать шаги по саботажу переговорного процесса. В частности, дипломат указала на его слова зарубежным СМИ об отказе Киева признавать юридическую утрату территорий, вошедших в состав России.

В Москве подчеркивают, что подобные действия Киева и европейских стран могут привести к обострению ситуации вокруг переговоров и затруднить дальнейший диалог между Россией и США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.