Рябков обвинил Киев и Европу в саботаже договоренностей России и США

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 25 0

Российский дипломат подчеркнул, что Москва предпринимает усилия для сохранения результатов переговоров президентов.

Рябков обвинил Киев и Европу в саботаже договоренностей России и США

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 29 августа заявил о саботаже договоренностей между Москвой и Вашингтоном со стороны Киева и ряда европейских столиц. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы исходим из того, что никаких отклонений от этих [достигнутых в Анкоридже и Вашингтоне] пониманий не будет. Рассчитываем, что именно так в конечном итоге воспримут ситуацию и в Киеве, и в европейских столицах, где откровенный саботаж. На сегодня по-другому назвать действия невозможно», — сказал Рябков в беседе с журналистами.

По его словам, Россия ведет серьезную работу, чтобы не допустить срыва договоренностей, достигнутых на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Дипломат отметил, что Москва рассчитывает на аналогичный подход со стороны администрации США.

Ранее в тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает предпринимать шаги по саботажу переговорного процесса. В частности, дипломат указала на его слова зарубежным СМИ об отказе Киева признавать юридическую утрату территорий, вошедших в состав России.

В Москве подчеркивают, что подобные действия Киева и европейских стран могут привести к обострению ситуации вокруг переговоров и затруднить дальнейший диалог между Россией и США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.33
0.04 94.05
0.56
Парк астрологических аттракционов: любовный гороскоп на осень 2025

Последние новости

23:25
Более 20 эпизодов: бизнесмен признался в многочисленных сексуальных преступления
23:15
Заключенный убил офицера тюрьмы, который разрушил его роман с охранницей
22:55
«Нет другого выбора»: женщина застрелила больного раком мужа и двоих детей
22:40
Путин учредил новое управление в составе администрации президента
22:25
«Машины мыл»: Прилучный рассказал, где работал до начала актерской карьеры
22:10
«Оуэн расстается с тобой»: мать травила собственную дочь через интернет

Сейчас читают

«Удалось их раскачать»: SHAMAN поделился впечатлениями от поездки в КНДР
«Кошка на коленях и вкусный чай»: названы основные способы борьбы с хандрой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025