Норвегия присоединилась к французской системе ядерного сдерживания

Дарья Корзина
Осло и Париж закрепили оборонное сотрудничество на фоне изменений в европейской безопасности.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере объявил о включении страны в систему французского ядерного сдерживания. Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам главы норвежского правительства, решение принято с учетом текущей обстановки в сфере безопасности в Европе.

«Мы делаем это в свете ситуации в области безопасности в Европе, включая массовое перевооружение России», — привело его слова агентство.

Стере 27 мая посетил Париж, где состоялось подписание соглашения в оборонной сфере с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

При этом норвежский премьер уточнил, что размещение ядерного оружия на территории страны в мирное время не предусматривается.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин заявил: применение ядерного оружия возможно только как крайняя мера при угрозе национальной безопасности. Глава государства отметил, что в ходе текущих учений планируются практические пуски баллистических и крылатых ракет. Он также подчеркнул, что в условиях роста глобальной напряженности ядерная триада должна оставаться ключевой гарантией суверенитета Союзного государства.

