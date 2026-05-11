«Всегда рад встретить»: Путин ждет Трампа в Москве

Светлана Стофорандова
Президент России приглашает своего иностранного коллегу в столицу при каждом звонке.

Когда в последний раз виделись Трамп и Путин

Фото: Reuters/Elizabeth Frantz

Президент России Владимир Путин по-прежнему ждет своего американского коллегу Дональда Трампа в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом ТАСС.

«Я не сомневаюсь, что президент России всегда будет рад встретить своего американского коллегу в Москве», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил, что во время телефонных разговоров Путин постоянно напоминает Трампу о готовности встретить его в российской столице.

Последняя очная встреча лидеров двух стран состоялась в середине августа 2025 года. Переговоры прошли на военной базе на Аляске и длились около трех часов.

Кроме того, 29 апреля Путин и Трамп созванивались. Во время телефонной беседы президент России заявил коллеге, что готов объявить перемирие в период празднования Дня Победы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что совсем скоро Трамп отправится в Китай на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. После этих новостей появились слухи о том, что в Пекине может пройти встреча американского лидера и Путина, однако помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что шансы на это малы.

