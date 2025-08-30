«Очень люблю»: Таисия Повалий откровенно рассказала об «уколах красоты»

Певица Повалий призналась, что любит делать «уколы красоты»

Певица Таисия Повалий любит делать «уколы красоты». В этом она призналась 5-tv.ru за кулисами юбилейного концерта ее коллеги Любови Успенской в концертном зале «Москва» — «королева русского шансона» празднует 55-летие работы на сцене.

«Мы в хорошее время, девочки, живем. У нас очень развита косметология. Я, например, очень люблю „уколы красоты“ и не скрываю это. Поэтому все мы будем молодыми. И долго», — рассказала певица.

Когда журналисты попросили Повалий поделиться секретом, как сохранить красоту и молодость, она посоветовала любить жизнь.

«Это (секрет молодости. — Прим. ред.) знаете что… Это любить жизнь. И вот жизнь тогда отвечает тебе взаимностью. Я обожаю эту погоду, обожаю все, что я вижу из окна дома, из окна машины! Я все люблю, мне все нравится. И вот это, наверное, дает мне настрой. Я просто рада, что я живу, что я пою!» — добавила артистка.

Ранее Народная артистка Украины Таисия Повалий назвала Россию своей Родиной. Об этом сообщал 5-tv.ru. Певице пришлось непросто в связи с российско-украинским конфликтом. Когда она поддержала РФ, киевский режим лишил ее всех государственных наград и званий, а многие соотечественники назвали предательницей. В их числе самый близкий человек — сын Денис. Он остался на Украине и отрекся от матери.

