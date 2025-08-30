«Мы здесь навсегда»: певица Таисия Повалий назвала Россию своей Родиной

Украинская певица Таисия Повалий назвала Россию своей Родиной

Певица Таисия Повалий, народная артистка Украины, считает своей родиной Россию. Об этом она сказала журналистам 5-tv.ru за кулисами юбилейного концерта ее соотечественницы Любови Успенской в концертном зале «Москва». Королева русского шансона празднует 55-летие работы на сцене.

Как отметила Повалий, на этом мероприятии она решила исполнить вместе с коллегой песню «Берега» — знаковую для обеих артисток композицию о судьбе и о том, какие неожиданные обороты иногда принимает жизнь. По словам певицы, впервые она пела ее дуэтом с Успенской на собственном юбилее в Кремлевском дворце.

«Мы ведь родились на Украине, Люба в Киеве, а я в Киевской области. И очень приятно, что мы нашли свою Родину, мы вернулись к нашей матери, потому что мы родились в советское время. И в этот сейчас сложный период в мире мы находимся с Россией, с нашей дорогой Родиной… Мы утвердили с Любовью, что мы здесь навсегда», — сказала Повалий.

Артистке пришлось непросто в связи с российско-украинским конфликтом. Когда она поддержала РФ, киевский режим лишил ее всех государственных наград и званий, а многие соотечественники назвали предательницей. В их числе самый близкий человек — сын Денис. Он остался на Украине и отрекся от матери. Сын Повалий, не согласный с позицией матери, остался на Украине и прекратил с ней общение, сама артистка проживает сейчас в Москве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал у Таисии Повалий недвижимость, автомобили и права на несколько песен.

