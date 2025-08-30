Константин Зырянов возглавил правление футбольного клуба «Зенит»

Александр Медведев, занимавший пост с 2023 года, станет советником в клубе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Бывший полузащитник Константин Зырянов 30 августа назначен председателем правления футбольного клуба «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба петербургской команды.

«Константин Зырянов избран председателем правления ФК «Зенит», — говорится в официальном Telegram-канале клуба.

Александр Медведев, руководивший правлением с июля 2023 года, продолжит работу в другой роли. Он станет советником председателя правления ПАО «Газпром», а также будет советником нового главы «Зенита».

Сам Медведев недавно отметил 70-летие — юбилей прошел 14 августа. Несмотря на уход с должности, он сохранит тесное участие в делах клуба.

Зырянов хорошо знаком болельщикам. С 2007 по 2017 год он выступал за «Зенит» и помог команде завоевать ряд титулов: три чемпионства России, два Суперкубка страны, Кубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Весной 2024 года бывший футболист уже вошел в структуру клуба, получив должность советника председателя правления. Теперь он станет ключевой фигурой в управлении командой, а решение может повлиять на дальнейшее развитие «Зенита» как в России, так и на международной арене.

