«Она была полностью в порядке»: как коллеги по восхождению пытались спасти Наговицину

Наговицина могла перед отправкой на пик Победы скрыть перелом ноги

Даже итальянские пилоты, имеющие опыт работы в Альпах и Гималаях, и специальный легкий вертолет, не смогли помочь нашей соотечественнице, Наталье Наговициной, которая оказалась в беде на Пике Победы в Киргизии. Погода не позволила подняться. Весь альпинисткий мир следил за ее судьбой.

Наталья покорила вершину еще 12 августа, но получила травму при спуске и вынуждена была остаться на высоте в семь тысяч метров. Ее напарник бросился вниз за помощью, и двое альпинистов, бывших недалеко от вершины, — итальянец и немец — несмотря на усталость и обморожение, развернулись и пошли обратно вверх. Они доставили палатку, газ в баллонах и еду на несколько дней для Натальи. Вот эксклюзивные фотографии их встречи. «Известиям» удалось побеседовать с одним из участников этого восхождения.

«Она сидела спиной к нам, так что она не могла видеть, как мы подходим. И Лука попросил меня сфотографировать этот момент, когда она увидит, что мы подходим к ней на помощь… Вначале она немного поплакала, а потом просто была счастлива. Она сидела на земле, в мороз, и была счастлива. Она была спокойна. Она не потеряла контроль. Она была полностью в порядке. Мы были счастливы, видя ее состояние. Мы поддерживали ее, говорили, что все будет хорошо», — рассказал немецкий альпинист Гюнтер Зигмунд.

Чтобы вы понимали, на такой высоте, в семь тысяч метров и выше, практически не проводятся спасательные мероприятия. Слишком большая нагрузка на организм. И во время восхождения каждый сам за себя. Так что итальянец и немец совершили фактически подвиг. Но какой ценой. Когда они оставили Наталью и начали спускаться, Лука скончался от горной болезни. Гюнтер обморозился, но выжил. Все это время внизу в базовом лагере пытались организовать спасательную экспедицию. Об этом мы рассказывали в нашей предыдущей программе. И показывали вот эти кадры — когда спустя неделю после падения Наталья еще была жива и подавала сигналы из палатки.

Если бы ее спасли, это было бы настоящим чудом. Но чуда не произошло — непогода, крушение вертолета и травмы спасателей, шедших на помощь, и как итог — очередной облет вершины с тепловизором показал — на вершине нет теплых объектов. Наталью официально признали пропавшей без вести. Все спасательные работы прекратили. Гора забрала четырех из шести участников восхождения: Наталью, Луку и двух иранских альпинистов. Они просто бесследно исчезли в той же буре.

Есть все основания полагать, что в данном конкретном случае участники этого восхождения на свой страх и риск, невзирая на погоду и собственную физическую форму, решили до конца короткого горного лета, несмотря ни на что, покорить вершину, но не успели. Так что их подгонял дедлайн. Дословно — смертельная линия, отсечка.

