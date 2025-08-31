На неделю мировая политика концентрируется на Востоке. Удачное сочетание исторической даты и реальной политики: 80-летие окончания Второй мировой войны и формирование альтернативного западному полюса.

С Днем победы на Востоке — один в один, как у нас с 9 мая. В США отмечают 2 сентября, собственно в день подписания капитуляции японцами. А в Китае, на чьей территории шли основные бои, праздник 3 сентября, что подчеркивает уникальный вклад в борьбу с агрессорами и важность собственной истории.

И первые годы после войны мы отмечали второй День Победы — именно 3 сентября, но на фоне разногласий СССР с Китаем и праздник как-то подзабыли, а после развала Союза дата и вовсе сползла на второе число, как в Америке, и фокус сместился на размытое «день окончания второй мировой».

Восстанавливали справедливость долго. Сначала переутвердили дату и лишь два года назад вернули и смысл — теперь это день воинской славы, День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

И вот в честь этого события в Пекине готовится грандиозный военный парад, который, судя по репетиции, продлится примерно 70 минут.

Еще до парада в Пекине примерно те же гости соберутся на саммите ШОС, Шанхайской организации сотрудничества. Она зародилась еще в 1996 году с целью как раз координировать отношения, торговлю прежде всего, между Россией, Китаем и странами Средней Азией без вмешательства извне, но по мере развития, по мере привлечения новых партнеров, ШОС объединяет государства на большей части Евразии (65% территории Евразии).

У российской делегации во главе с российским президентом насыщенная программа — сразу на четыре дня улетают в Китай. И понятно, что не только ради парада летим. Очевидно, Китай, с которым у России самые теплые отношения, может и должен принимать участие в переустройстве мира, о чем сейчас ведут диалог Москва и Вашингтон. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин уже в Поднебесной и знает основные темы переговоров.

Вот оно — место встречи лидеров ШОС, город Тяньцзинь — один из крупнейших в Китае. 17 миллионов жителей. Это и бизнес-центр. А еще — главный порт северного Китая — благодаря своей Близости к Бахайскому заливку. Тихому океану то есть, через который уже давно идет активная торговля с Россией и партнерами. А их немало — в ШОС десять стран и 14 наблюдателей. А предстоящий саммит обещает стать самым масштабным в истории организации.

«У нас система взаимодействия такая, которая подает пример всем странам мира, по большому счету, потому что это не получение выгоды одного государства за счет другого, а совместная деятельность, которая приносит выгоду всем участникам процесса», - рассказал ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Попасть на площадку саммита непросто — в эти дни в Тяньцзине особенно много велосипедистов — большинство центральных улиц закрыто для проезда машин.

География Шанхайской организации сотрудничества постоянно ширится. Только в прошлом году сразу несколько новых участников. И теперь ШОС — главный внешнеэкономический партнер России. На секундочку — треть мировой экономики.

И тут что ни год — новый рекорд. Товарооборот с Китаем в 2024-м достиг 240 миллиардов долларов, со всеми странами ШОС — перевалил за 400 миллиардов. Почему Россия окончательно развернулась на Восток — тут никаких секретов, объяснил Владимир Путин в интервью китайскому агентству «Синьхуа».

«Секрет такой привлекательности ШОС довольно прост — это твердая приверженность философии созидания, открытость для равноправного сотрудничества, ненаправленность против третьих стран, уважение к национальным особенностям, самобытности каждого народа», — рассказал президент России.

На саммите у Владимира Путина запланированы переговоры с теми, кто к такому равноправному сотрудничеству всегда готов — лидерами Индии, Ирана, Китая. Планируют обсудить и поставки нефти, и развитие глобальных транспортных коридоров, и строительство АЭС. Но в конечном итоге эти встречи не только и не столько об экономике, а более важных фундаментальных вещах.

Китай и Россию объединяет общая история. Наша страна немало сделала для разгрома квантунской армии, окончательной победы над фашизмом, завершения Второй мировой. Поэтому на предстоящем параде 3 сентября, что пройдет на площади Тяняньмэнь, Владимир Путин — один из главных гостей.

«С глубоким уважением относимся ко всем ветеранам, к тем, кто пал смертью храбрых за свободу будущих поколений и независимость наших стран. Признательны китайской стороне за бережное сохранение мемориалов бойцам Красной армии, отдавшим жизни в боях за освобождение Китая», — заявил российский лидер.

На параде обещают немало новинок — от китайских супертанков и подводных дронов до новейшего гиперзвукового оружия, что, возможно, заставит задуматься Запад о том, нужно ли, например, расширять тихоокеанский блок «Аукус» и угрожать уже не только Китаю, но всему региону.

В том же интервью китайскому агентству Владимир Путин отметил успехи и в сфере гуманитарного сотрудничества, в том числе кооперацию в сфере кинопроизводства. Яркий пример — совместный фильм «Красный Шелк». По-настоящему эпичный блокбастер, который уже с успехом прошел в российском прокате, собрав более полумиллиарда рублей, и теперь выходит в прокат китайский. Буквально на следующей неделе.

В Китае картина, и это очень важно, получила так называемую «Печать дракона», то есть показывать ее будут без ограничений. Не как иностранный фильм, а как местный.

«Красный шелк» создан при участии «НМГ Кинопрокат», компании, что входит в холдинг Национальная Медиа Группа (НМГ). С китайской стороны поддержку в продвижении оказывает Медиакорпорация Китая (China Media Group). В «Красном шелке» задействованы ведущие российские и китайские актеры. Фильм снимался в крупнейшей киностудии Поднебесной и в нескольких российских регионах.

Две крупнейшие частные медиаструктуры России и Китая в дни празднования 80-летия Победы в Москве подписали в присутствии лидеров стран соглашение о сотрудничестве. Владимир Путин и Си Цзиньпин не раз публично обсуждали совместное кино, как пример успешного сотрудничества. Выход в китайский прокат «Красного Шелка» именно в эти праздничные дни — знак особого расположения.

«В новейшей истории это первый совместный российско-китайский фильм. И прошло несколько уже презентаций. Презентацию, которую показало китайское телевидение, посмотрело 100 миллионов зрителей. И конечно, этот прокат и премьера фильма приурочены к визиту президента Российской Федерации в Китай. И мы рассчитываем, что китайский зритель полюбит этот фильм так же, как его полюбил и российский зритель», — говорит генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Ну, и наконец после китайских церемоний, добро пожаловать в Россию. Во Владивостоке по традиции Восточный экономический форум. Кстати, юбилейный — десятый. И он смог стать не просто копией Петербургского форума, но самостоятельной площадкой и событием в бурно развивающемся регионе. Очень любопытно будет послушать выступление российского президента, которого как всегда ждут на пленарке, особенно в свете его встречи с Трампом на Аляске, где в том числе обсуждались совместные проекты вот в этой зоне Тихого океана.

