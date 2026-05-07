Видимо, именно эти дроны сегодня спровоцировали панику в Латвии. Один беспилотник ударил по нефтебазе на востоке республики. Другой упал где-то на территории страны — его пока не нашли. О принадлежности БПЛА в Риге прямо не говорят. Но министр обороны уже пытается оправдывать ВСУ. Последние заявления собрал корреспондент «Известий» Николай Иванов.

К этому звуку в Латвии не привыкли. Дроны-камикадзе подожгли нефтяной терминал в городе Резекне. Похоже, будто беспилотник кружит над местностью, выбирая цель. Местные жители понимают: они под «надежной защитой» — военные даже не пытаются реагировать. Держатся поближе к бронетехнике.

«Шахед» пошел. Военные на землю ложились. Готовьтесь», — рассказал очевидец.

Только вот этот — не «Шахед». А украинские аппараты. Вероятнее всего, один дрон — «Лютый», с дальностью до 1,5 тысячи километров и боевой частью до 75 килограммов. А другой — ФП-1. Мощнее и скорость выше.

«Сбить их теоретически можно. То есть, когда они летят низко, их может сбить даже человек с пулеметом, допустим, или с дробовиком. Но, тем не менее, особенно в условиях ночи, это уже не каждый сможет сделать», — объяснил военный эксперт Игорь Никулин.

И вот уже дымят четыре цистерны. Недолго. Они — пустые. У Латвии — большие проблемы с инфраструктурой для хранения нефти. Вот и в Резекне ее не было. Министр обороны страны фактически подтвердил принадлежность дронов.

«Украина имеет право на самооборону. В связи с этим, конечно, мы видим, что оборона Украины от российской агрессии имеет прямые последствия для границы здесь, в странах Балтии, включая Латвию. Инцидентов было несколько, и это лишь один из их череды», — заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

И это тот самый Андрис Спрудс, который в ноябре объявил Латвию — ни больше, ни меньше — «дроновой сверхдержавой».

Куда летели украинские камикадзе — понятно. В ночь на 24 марта беспилотники уже падали в Литве и Латвии. А позже врезался в электростанцию в Эстонии. Вырисовывается четкий маршрут: с территории Украины через Польшу и «балтийский коридор», чтобы срезать путь, зайти с запада и атаковать Ленинградскую область.

«При этом расстояние для полета сокращалось на две-три сотни километров, что для таких аппаратов очень-очень существенно», — пояснил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Наш МИД еще в апреле сделал предупреждение прибалтийским львам: на решение открыть небо для пролета украинских дронов Москва даст ответ. А тут и ответ не понадобился. Украинцы сами отбомбились по союзникам. А сбивать беспилотники — латыши не в состоянии.

«Средства противовоздушной обороны, даже, наверное, мобильных огневых групп, которые могли поразить эти беспилотники, которые есть у нас, у них нет. Они не давали им добра, они говорят, прилетать на территорию. Значит, они просто с ними не считаются», — отметил военный эксперт Василий Дандыкин.

Причем у латышских элит — характерный стокгольмский синдром. Даже после открытой атаки на инфраструктуру страны, они бояться назвать виновника: говорят о каком-то расследовании. Или — пытаются свалить вину на Россию.

«Мы должны быть готовы к повторению подобных инцидентов. Мы поддерживали Украину, и будем продолжать это делать. И Украина имеет право защищаться, но мы должны помнить, кто агрессор, и это Россия», — считает премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

«Дроны прилетели в Резекне и взорвались. Мы вообще в какой момент стали полигоном для чужой войны? Кто-нибудь собирается отвечать за безопасность страны или дальше будут только рассказывать сказки?» — спросила депутат сейма Латвии Светлана Чулкова.

И вовсе не факт, что беспилотники просто летели мимо. Через воздушное пространство Прибалтики и Финляндии. Сами запуски дронов с территорий сочувствующих Киеву стран исключать нельзя.

