В Китай впервые привезли частицу Вечного огня из России

Церемония передачи прошла на площадке Русского дома в Пекине.

В Китай впервые доставили частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в Москве. Церемония передачи прошла на площадке Русского дома в Пекине. Для мероприятия в рамках акции «Огонь Памяти» подготовили специальную концертную программу. Со сцены звучали самые известные композиции о памяти павших в годы Великой Отечественной войны.

Для посетителей также организовали тематические выставки, включая экспозиции советских почтовых марок и моделей военной техники. Онлайн-трансляцию мероприятия посмотрели почти 200 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве прошла патриотическая акция «Огонь памяти». Инициатива направлена на сохранение памяти о подвиге народа СССР в Великой Отечественной войне. Мероприятие, проводившееся у Могилы Неизвестного Солдата посетили представители Народного фронта, общественные деятели, а также военные корреспонденты.

Они перенесли частицы Вечного огня в специальные лампы, которые передадут более 400 ветеранам ВОВ в 71 регион России и 14 стран мира. Также частицу огня получат бойцы спецоперации. Чтобы сохранить пламя в целости, специалисты «Мосгаза» разработали уникальное оборудование. 

