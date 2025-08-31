«На виртуальной основе»: Бразилия подготовит внеочередной саммит БРИКС

Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

Лула да Силва намерен обсудить дальнейшие возможные шаги после введения американских пошлин.

Фото: Reuters/Ton Molina

Правительство Бразилии занято подготовкой внеочередного саммита стран БРИКС

Правительство Бразилии занимается подготовкой внеочередного саммита стран БРИКС, на котором обсудят угрозы со стороны США. Переговоры могут состояться в формате видеоконференции. Об этом сообщила газета Valor Econômico со ссылкой на осведомленные источники.

«Правительство Луиса Инасиу Лулы да Силвы (президент Бразилии. — Ред.) продвигает новую встречу группы на внеочередной и виртуальной основе», — отмечается в публикации.

Как сообщается в газете, основной темой обсуждения Лулы да Силвы с главами 11 стран объединения станет угроза США развитию многостороннего мира. Специальный советник бразильского лидера и экс-министр иностранных дел страны Селсу Аморим, который накануне данного заявления пообщался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, выступит организатором встречи.

Уточняется, что Аморим прибудет в Пекин в числе других политиков на мероприятия по случаю 80-летия Победы Китая над милитаристской Японией во Второй мировой войне, где он может провести ряд двусторонних встреч по инициативе президента Бразилии.

Президент США Дональд Трамп в июле 2025 года ввел торговые пошлины на товары из Бразилии в размере 50%. Бразильский лидер Лула да Силва в ответ на это заявил, что республике удалось снизить свою зависимость от США и выстроить крепкие экономические связи с большинством стран мира.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лула да Силва заявил о необходимости создания валюты, которая заменит доллар США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.

«На виртуальной основе»: Бразилия подготовит внеочередной саммит БРИКС
