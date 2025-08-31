«На виртуальной основе»: Бразилия подготовит внеочередной саммит БРИКС

Правительство Бразилии занято подготовкой внеочередного саммита стран БРИКС

Правительство Бразилии занимается подготовкой внеочередного саммита стран БРИКС, на котором обсудят угрозы со стороны США. Переговоры могут состояться в формате видеоконференции. Об этом сообщила газета Valor Econômico со ссылкой на осведомленные источники.

«Правительство Луиса Инасиу Лулы да Силвы (президент Бразилии. — Ред.) продвигает новую встречу группы на внеочередной и виртуальной основе», — отмечается в публикации.

Как сообщается в газете, основной темой обсуждения Лулы да Силвы с главами 11 стран объединения станет угроза США развитию многостороннего мира. Специальный советник бразильского лидера и экс-министр иностранных дел страны Селсу Аморим, который накануне данного заявления пообщался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, выступит организатором встречи.

Уточняется, что Аморим прибудет в Пекин в числе других политиков на мероприятия по случаю 80-летия Победы Китая над милитаристской Японией во Второй мировой войне, где он может провести ряд двусторонних встреч по инициативе президента Бразилии.

Президент США Дональд Трамп в июле 2025 года ввел торговые пошлины на товары из Бразилии в размере 50%. Бразильский лидер Лула да Силва в ответ на это заявил, что республике удалось снизить свою зависимость от США и выстроить крепкие экономические связи с большинством стран мира.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лула да Силва заявил о необходимости создания валюты, которая заменит доллар США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.