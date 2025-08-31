Путин прибыл в Китай для участия в саммите ШОС

Президент России Владимир Путин прибыл в китайский Тяньцзинь, где начнется программа его четырехдневного визита в КНР. Об этом сообщил обозреватель «Известий» Николай Иванов. Российский лидер примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

На саммите подпишут ряд документов, в частности — соглашение о создании универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности. Он будет находиться в Ташкенте, ранее заявлял помощник президента Юрий Ушаков.

«Более десяти встреч уже запланировано, но могут быть и некоторые дополнительные встречи, о которых будем договариваться уже по ходу работы в Тяньцзине и Пекине. Сразу же после заседания „ШОС плюс“ наш президент встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди», — рассказал Ушаков.

В воскресенье, 31 августа, в китайском городе Тяньцзинь стартует заседание Совета глав государств — участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Саммит продлится до понедельника, 1 сентября. Он обещает стать самым масштабным за всю историю существования организации, ранее подчеркнул посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

