Путин прибыл в Китай для участия в саммите ШОС

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 26 0

С города Тяньцзинь начнется программа четырехдневного визита российского президента в КНР.

Путин прибыл в Китай для участия в саммите ШОС

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин прибыл в китайский Тяньцзинь, где начнется программа его четырехдневного визита в КНР.  Об этом сообщил обозреватель «Известий» Николай Иванов. Российский лидер примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

На саммите подпишут ряд документов, в частности — соглашение о создании универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности. Он будет находиться в Ташкенте, ранее заявлял помощник президента Юрий Ушаков. 

«Более десяти встреч уже запланировано, но могут быть и некоторые дополнительные встречи, о которых будем договариваться уже по ходу работы в Тяньцзине и Пекине. Сразу же после заседания „ШОС плюс“ наш президент встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди», — рассказал Ушаков.

В воскресенье, 31 августа, в китайском городе Тяньцзинь стартует заседание Совета глав государств — участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Саммит продлится до понедельника, 1 сентября. Он обещает стать самым масштабным за всю историю существования организации, ранее подчеркнул посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.33
0.04 94.05
0.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:05
Звезда разбушевалась: на Землю обрушится мощная магнитная буря
4:44
Польские байкеры устроили провокацию у российского мемориала: что известно
4:25
Путин прибыл в Китай для участия в саммите ШОС
4:13
Жара вернется? Москвичам рассказали о погоде 31 августа
3:54
«Приходится лечить все»: военные медики о помощи бойцам ВС РФ в зоне спецоперации
3:35
«Даже Вашингтон это видит»: Дмитриев оценил политику ЕС в отношении конфликта на Украине

Сейчас читают

«Какой-то демарш»: историк о религиозном ритуале польских байкеров в Тверской области
Наговицина подписала расписку о снятии ответственности с турфирмы в случае ЧП
Кто со мной, а кто просто рядом? Прогноз Таро на сентябрь 2025 года
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025