Ранившая ножом Илью Деля актриса сообщила о смерти отца

Актриса Александра Дроздова рассказала о тяжелой утрате — умер ее отец. В память о нем артистка разместила фотографию, на которой она вручает ему кусок торта со свечами и цифрой 55.

«Я не верю, папа! Не могу и не хочу! Так рано! Как же я теперь без тебя!» — написала Дроздова в своем блоге.

Также актриса опубликовала снимок, где ее отец изображен рядом с внучкой. Он сидит на улице, наблюдая, как девочка рисует мелками.

Фото: Instagram*/alexandra.drozdova.a

Родившаяся в Минске Дроздова добилась признания в российском кинематографе. Она снялась в таких проектах, как «Шерлок в России», «Последний министр», «Прелесть», а также в фильме «Федя. Народный футболист». В настоящее время выходит сериал «Хутор», где Александра исполняет роль Лады — дочери главы хутора (Гоша Куценко).

Весной внимание общественности привлекли события из личной жизни артистки. В декабре 2022 года она сочеталась браком с актером Дмитрием Каргиным, позже в семье появилась дочь.

Однако летом 2024 года на странице актрисы начали появляться совместные романтические фото с другим петербургским артистом — Ильей Делем. Вскоре они стали жить вместе. В ночь с 11 на 12 апреля 2025 года между ними произошел серьезный конфликт.

Дроздова нанесла Делю удар ножом, в результате чего он получил травмы руки и груди. Было задето правое легкое, мужчину прооперировали.

Против актрисы возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга постановил заключить ее под домашний арест.

