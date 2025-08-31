Ранившая ножом Илью Деля актриса сообщила о смерти отца

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 43 0

Александра Дроздова поделилась своим горем в личном блоге.

Ранившая ножом Илью Деля актриса сообщила о смерти отца

Фото: Instagram*/alexandra.drozdova.a

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса Александра Дроздова рассказала о тяжелой утрате — умер ее отец. В память о нем артистка разместила фотографию, на которой она вручает ему кусок торта со свечами и цифрой 55.

«Я не верю, папа! Не могу и не хочу! Так рано! Как же я теперь без тебя!» — написала Дроздова в своем блоге.

Также актриса опубликовала снимок, где ее отец изображен рядом с внучкой. Он сидит на улице, наблюдая, как девочка рисует мелками.

Фото: Instagram*/alexandra.drozdova.a

Родившаяся в Минске Дроздова добилась признания в российском кинематографе. Она снялась в таких проектах, как «Шерлок в России», «Последний министр», «Прелесть», а также в фильме «Федя. Народный футболист». В настоящее время выходит сериал «Хутор», где Александра исполняет роль Лады — дочери главы хутора (Гоша Куценко).

Весной внимание общественности привлекли события из личной жизни артистки. В декабре 2022 года она сочеталась браком с актером Дмитрием Каргиным, позже в семье появилась дочь.

Однако летом 2024 года на странице актрисы начали появляться совместные романтические фото с другим петербургским артистом — Ильей Делем. Вскоре они стали жить вместе. В ночь с 11 на 12 апреля 2025 года между ними произошел серьезный конфликт.

Дроздова нанесла Делю удар ножом, в результате чего он получил травмы руки и груди. Было задето правое легкое, мужчину прооперировали.

Против актрисы возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга постановил заключить ее под домашний арест.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.33
0.04 94.05
0.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:50
Она спит? Женщина впала в кому и умерла после поездки в поезде Волгоград — Москва
18:20
Ранившая ножом Илью Деля актриса сообщила о смерти отца
17:59
С этим не шутят: ТОП-6 способов избежать осенней хандры
17:20
Обсудили США: Ушаков раскрыл детали беседы Путина и Си Цзиньпина на полях ШОС
16:19
Путин встретился с Пашиняном на полях саммита ШОС в Китае
16:10
Не купишь в магазине: 31 августа принято печь печенье особой формы

Сейчас читают

На 104-м году жизни умерла «железная бабушка» Мария Колтакова
Наговицина подписала расписку о снятии ответственности с турфирмы в случае ЧП
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025