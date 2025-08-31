Звезда Болливуда Прия Маратхе умерла после операции в возрасте 38 лет

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева

Индийская актриса обрела популярность благодаря роли Моники Камат в сериале «Я пою только твою песню».

Звезда Болливуда Прия Маратхе умерла после операции в возрасте 38 лет

Фото: Instagram*/priyamarathe

Прия Маратхе умерла после операции в возрасте 38 лет

Популярная индийская актриса Прия Маратхе, которая два года боролась с онкологией, умерла в возрасте 38 лет после операции. Об этом сообщил портал Mint.

«Пользователи сети оплакивают смерть актрисы Прии Маратхе. <...> Она скончалась в воскресенье, 31 августа, после продолжительной борьбы с раком», — говорится в материале.

Маратхе появилась на свет 23 апреля 1987 года в Тане. Актриса стала широко известна публике благодаря роли Моники Камат в сериале «Я пою только твою песню». Также Прия участвовала в проектах «Священные узы», «Это счастье или нет», «Мне это очень нравится».

Ранее в возрасте 103 лет скончалась Мария Денисовна Колтакова. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Мария Колтакова — ветеран Великой Отечественной войны, участница Курской битвы. За ее подвиги и активную послевоенную жизнь ее прозвали легендарной «железной бабушкой».

Во время Великой Отечественной войны Мария Колтакова работала санитаркой и за четыре дня вынесла с поля боя более 300 раненых. Она получила две ранения и даже была похоронена заживо — но выжила всем врагам назло.

