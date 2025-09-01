«Будущее принадлежит умным»: Владимир Путин поздравил обучающихся с Днем знаний

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 52 0

В этом году системе среднего образования исполняется 85 лет.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Владимир Путин поздравил обучающихся с Днем знаний

Президент РФ Владимир Путин поздравил обучающихся страны с Днем знаний. Он отметил, что в этом году системе среднего образования исполняется 85 лет, поэтому она проходит существенное обновление.

«Сегодня в наших колледжах учатся более 3 миллионов 800 тысяч ребят. Важные качественные перемены идут на всех уровнях — от детских садов до университетов. И главная цель здесь — на практике обеспечить надежный жизненный старт для молодых поколений», — сказал российский лидер.

Также Путин добавил, что сейчас образованию, воспитанию поколения и поддержке педагогов уделяется самое серьезное внимание.

«За последние шесть лет в России было построено более 1600 новых школ, в которых смогут учиться свыше миллиона детей. В том числе, на наших исторических территориях Донбасса и Новороссии», — отметил он.

Президент также заявил, что Россия делает все для того, чтобы каждый ребенок получил качественное образование, мог выбрать дело по душе и реализовывать свой потенциал.

