МИД Ирана назвал вершиной лицемерия заявление Каллас о международном праве

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал вершиной лицемерия риторику Европейского союза о необходимости соблюдения международного права. Об этом он написал в социальной сети X.

В частности, это касается требований главы евродипломатии Каи Каллас об обеспечении свободного и бесплатного прохода судов через Ормузский пролив.

«Хроническая неспособность Европы поступать так, как она сама проповедует, превратила ее болтовню о международном праве в вершину лицемерия», — написал Багаи в ответ на публикацию Каллас.

В МИД Ирана подчеркнули, что нормы международного права не запрещают, будучи прибрежной страной, обеспечивать свою безопасность и пресекать попытки использовать эту водную артерию для нападения.

Между тем Тегеран вновь перекрыл Ормузский пролив до полного снятия морской блокады Военно-морских сил США. ВМС Корпуса стражей исламской революции пояснили, что причиной такого решения стало нарушение соглашения о прекращении огня.

Иран уже открывал пролив для судов США в начале апреля. В МИД исламской республики подчеркивали, что проход будет доступен при отсутствии враждебного поведения.

